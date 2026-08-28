Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Tak Rosjanie rekrutują ludzi do wojska na uniwersytetach

|
Władimir Putin
Skutki ukraińskich ataków na Perm. Nagranie udostępnione przez Wołodymyra Zełenskiego (21.08.2026)
Źródło wideo: X/ZelenskyyUa
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/MIKHAIL METZE / SPUTNIK / KREMLIN POOL
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Znacząca większość najwyżej ocenianych rosyjskich uczelni zachęca studentów do służby w wojsku i podpisywania kontraktów - wynika z analizy niezależnego portalu Nowaja Gazieta Jewropa. Nacisk kładziony jest szczególnie na jedną z dziedzin.

Dziennikarze oparli badanie na zestawieniu 50 najlepszych rosyjskich uczelni w rankingu RAEX-100 z 2026 roku. Przeanalizowali komunikaty publikowane na stronach internetowych i w mediach społecznościowych szkół, informacje przekazywane przez studentów oraz doniesienia innych mediów.

Nowaja Gazieta Jewropa twierdzi, że w 43 uczelniach rekrutację prowadzi się bezpośrednio w głównych kampusach, a w kolejnych czterech - w ich filiach. Studenci są przede wszystkim zachęcani do podpisywania kontraktów na służbę w wojskach systemów bezzałogowych.

Kampanie przedstawiają służbę jako szansę na rozwój zawodowy i zdobycie doświadczenia w szybko rozwijającej się dziedzinie technologii dronowych. Potencjalnym kandydatom obiecywane są wysokie wynagrodzenia i świadczenia związane ze służbą kontraktową. Organizowane są spotkania z wojskowymi, publikuje się relacje studentów, którzy już podpisali kontrakty.

Jak ustalił portal, w 32 spośród 50 badanych uczelni istnieją programy szkolenia specjalistów zajmujących się bezzałogowymi statkami powietrznymi. Uczelnie prowadzą kursy i zajęcia związane z projektowaniem, obsługą i wykorzystaniem dronów.

Rosjanie rekrutują do armii na uniwersyterach

Redakcja przypomniała (powołując się na niezależny kanał na Telegramie Faridaily), że na początku 2026 r. minister nauki i szkolnictwa wyższego Walerij Falkow miał podczas zamkniętego spotkania z rektorami największych uczelni przekazać im cel, zgodnie z którym co najmniej dwa procent studentów każdej uczelni powinno podpisać kontrakty z ministerstwem obrony.

Przy około 2,2 miliona mężczyzn studiujących w Rosji, oznaczałoby to potencjalnie co najmniej 44 tysiące dodatkowych kontraktowych żołnierzy. Informację Faridaily potwierdził pracownik jednej z syberyjskich uczelni, który wiedział o spotkaniu Falkowa z rektorami.

Według danych publikowanych w kwietniu przez niezależny portal "Ważnyje Istorii", w pierwszych trzech miesiącach 2026 roku kontrakty z resortem obrony podpisywało średnio około 800-1000 osób dziennie, czyli o około 20 procent mniej niż rok wcześniej.

Rosja przeprowadziła częściową mobilizację jesienią 2022 roku, która według władz objęła 300 tysięcy osób. Od tego czasu Kreml deklaruje, że uzupełnia siły przede wszystkim przez nabór ochotników i żołnierzy kontraktowych.

Obecnie krążą coraz bardziej wiarygodne pogłoski, że nowa, zwiększona fala mobilizacji ma nastąpić po wyborach do rosyjskiego parlamentu Dumy Państwowej, które odbędą się w dniach 18-20 września tego roku.

Źródło: PAP
ZOBACZ TAKŻE:
1 godz 8 min
pc
Ikona polskiej reklamy o toksycznej rodzinie. "Nie wiem, jakim trzeba być potworem"
Piotr Jacoń
30 min
pc
Miną lata zanim odzyska sprawność. Sołtyska zapytała tylko, czy czegoś nie zrobił psu?
TVN24+ Originals
Widok z lotu ptaka na The Palm w Dubaju
Tu Romanowski szukał azylu. Pomagał mu szef Zondacrypto
Michał Fuja, Szymon Jadczak
Udostępnij:
Tagi:
RosjaWojsko rosyjskie
Kuba Koprzywa
Kuba Koprzywa
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Maryla Rodowicz
"Niech żyje bal". Królowa jest jedna i w świetnej formie
Kultura i styl
imageTitle
Odczarować Narodowy. Kiedy i o której finał Drużynowego Pucharu Świata?
EUROSPORT
imageTitle
Polki zagrają o pierwsze miejsce w grupie. O której mecz z Turcją w ME siatkarek?
EUROSPORT
Mark Carney
Premier Kanady odpowiada na decyzję Trumpa. "Rzeczy należy nazywać po imieniu"
BIZNES
46 min
tradwife
Sposób prawicy na kobiety. Kim są tradwifes?
Czas przyszły
Radosław Piesiewicz, prezes PKOl
Zarzuty dla Piesiewicza. Co wiemy do tej pory
Polska
imageTitle
Deszcz dał się we znaki. Mecz Polki w kwalifikacjach US Open przełożony
EUROSPORT
Porównanie zniszczeń w Nepalu
Po całych wsiach nie został ślad. Zdjęcia satelitarne
METEO
Milojko Spajić
Napięcie na Bałkanach. Premier: wiemy o planach ataków
Świat
imageTitle
Barcelona odrobiła zaległości. Jest liderem
EUROSPORT
W przystanek autobusowy uderzyła przyczepa (zdjęcie ilustracyjne)
Miliony osób są wykluczone komunikacyjnie. Nawrocki odrzucił zmiany
Polska i Świat
Widok z lotu ptaka na The Palm w Dubaju
Tu Romanowski szukał azylu. Pomagał mu szef Zondacrypto
Michał Fuja, Szymon Jadczak
Koloseum Rzym
Czerwona strefa wokół Koloseum. Sytuacja wymyka się spod kontroli
Świat
Niektórzy nie mają dokąd wrócić, Nepal
Wzrósł bilans ofiar kataklizmu. Ludzie liczą na cud
METEO
Radosław Piesiewicz
Piesiewicz z zarzutami, kara dla Mety, decyzja w sprawie Romanowskiego
Warto wiedzieć
Radosław Piesiewicz
Szef PKOl opuścił prokuraturę
Polska
Policja Polska
Pseudokibic z "Torcidy" ekstradowany. W Polsce usłyszał poważne zarzuty
Polska
Przemysław Rosati
"Im po prostu też jest potrzebny rejestr spotkań"
Polska
Policjanci szukają mężczyzny ze zdjęcia
Szukają go w sprawie plecaka. Było w nim 20 tysięcy
WARSZAWA
Andrzej Poczobut podczas rozmowy w ramach Campusu Polska Przyszłości 2026
Poczobut wraca na Białoruś. "Polacy tam potrzebują mojej obecności"
Polska
cukierki
Alarmujące wyniki kontroli słodyczy
BIZNES
20260827_202442_FIG0804
Koszykarze nadal niepokonani. Mundial na wyciągnięcie ręki
EUROSPORT
Policja zatrzymała podejrzanego o spowodowanie wypadku
Zginął motocyklista, kierowca oskarżony
WARSZAWA
imageTitle
Lech zrobił swoje i przypieczętował awans do Ligi Europy
EUROSPORT
bre_27082026_rakow_041
Raków nie zagra w Lidze Konferencji. Zawiódł w dogrywce
EUROSPORT
Władimir Putin
Kreml szykuje większy pobór do armii. Rosjanie szukają mieszkań za granicą
BIZNES
Upał
Tu piątek upłynie pod znakiem upału i silnego wiatru
METEO
36-latek wpadł z workiem ziemniaków
Wybiegł ze sklepu, krzycząc: "złodziej ukradł ziemniaki"
WARSZAWA
Radosław Piesiewicz
Żurek o Piesiewiczu: to nie jest żadna ofiara polityczna
FAKTY PO FAKTACH
Radosław Piesiewicz
Radosław Piesiewicz usłyszał zarzuty
Polska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica