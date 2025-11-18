Dostaną podręczniki z instrukcją na wypadek ataku militarnego

Tajwan. Władze roześlą miliony podręczników z instrukcjami na wypadek klęsk żywiołowych lub ataku militarnego Źródło: Reuters

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Władze w Tajpej chcą przygotować mieszkańców na możliwość nagłego ataku ze strony Chin, ale też inne, potencjalnie kryzysowe zdarzenia. Miliony podręczników bezpieczeństwa od tego tygodnia zostaną rozdane mieszkańcom wyspy. To pierwszy raz, gdy będą dystrybuowane w wersji papierowej do skrzynek pocztowych w ilości 9,8 miliona egzemplarzy. Do końca roku mają trafić do wszystkich gospodarstw domowych.

- Ta broszura pokazuje naszą determinację w kwestii obrony własnej - komentował Lin Fei-fan, zastępca sekretarza generalnego Rady Bezpieczeństwa Narodowego Tajwanu, który nadzoruje akcję promocji broszury. Podczas poniedziałkowej konferencji zaznaczył, że Tajwan już teraz mierzy się z "wojną hybrydową ze strony Chin, w tym cyberatakami, infiltracją, kampaniami dezinformacyjnymi i najazdami wojskowymi". - To jest D-day kontra codzienność. D-day oznacza w rzeczywistości inwazję. Oczywiście nie jesteśmy w trybie D-day, ale mamy do czynienia z tak zwaną codzienną presją - dodał.

Komunistyczne władze w Pekinie uznają demokratycznie rządzony Tajwan za część swojego terytorium i nie wykluczają użycia siły w celu przejęcia nad nim kontroli. W opublikowanym w październiku raporcie resort obrony Tajwanu ostrzegł, że Pekin w ciągu ostatnich pięciu lat zintensyfikował presję militarną.

Dowiedz się więcej: Trump: Xi zna konsekwencje ataku

- Biorąc pod uwagę klęski żywiołowe, takie jak tajfuny i zagrożenie militarne ze strony Chin, chcemy, aby nasi obywatele zrozumieli, że im lepiej będziemy przygotowani, tym będziemy bezpieczniejsi - mówił podczas konferencji prasowej Shen Wei-chih z resortu obrony wyspy.

Tajwan. Podręczniki ze wskazówkami na wypadek klęski żywiołowej lub ataku innego państwa Źródło: Reuters

Tajwan przygotowuje obywateli na klęskę lub atak

Książeczka, publicznie zaprezentowana we wrześniu, zawiera wytyczne dotyczące gromadzenia zapasów, przygotowania plecaków ratunkowych, ale też instrukcje postępowania w przypadku napotkania żołnierzy wroga. Ponieważ cywile mogą mieć trudności z odróżnieniem przyjaciół od wrogów, podręcznik zaleca im jak najszybsze opuszczenie terenu, jeśli zauważą działania militarne w pobliżu, podaje CNN. Apeluje również o unikanie robienia zdjęć i filmów ukazujących działania zbrojne.

Co zalecają autorzy podręcznika? Między innymi posiadanie co najmniej tygodniowego zapasu suchej żywności - ryżu i makaronu, trzymanie plecaka ewakuacyjnego wraz ze śpiworem blisko drzwi na wypadek sytuacji awaryjnej. Opisano również możliwe zagrożenia militarne: akty sabotażu, ogłoszenie zakazu lotów czy całkowitą inwazję.

Podręcznik uczula też na kwestię dezinformacji. W przypadku inwazji militarnej "wszelkie twierdzenia o kapitulacji rządu lub pokonaniu narodu są fałszywe", podkreślono w broszurze. Zawiera ona również wskazówki dotyczące lokalizacji schronów. Podręcznik ostrzega też przed zagrożeniami w sferze cyberbezpieczeństwa związanymi z chińskimi aplikacjami mobilnymi, takimi jak DeepSeek, WeChat, TikTok i RedNote.