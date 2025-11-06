Wstrzymany ruch na szwedzkim lotnisku. Z powodu dronów

Kilkanaście dronów nad belgijską bazą wojskową Źródło: TVN24

Rzecznik szwedzkiego lotnictwa cywilnego powiedział, że "dron lub drony zostały zaobserwowane na lotnisku Goeteborg-Landvetter tuż przed godziną 18". - Ruch został wstrzymany, ale nie wiem, na jak długo - dodał.

Dziennik "Aftonbladet" napisał, że na miejscu jest policja. Przekazał, że dwa samoloty, z Monachium i z Frankfurtu, zostały przekierowane do Kopenhagi. Lot z Goeteborg-Landvetter do Monachium został odwołany.

Reuters przypomniał, że w ostatnich miesiącach drony spowodowały poważne zakłócenia w całej Europie, wymuszając tymczasowe zamknięcie lotnisk w kilku krajach.

