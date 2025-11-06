Wyspa Gotlandia na Bałtyku Źródło: Reuters Archive

W Sztokholmie zakończyła się w środę trzydniowa konferencja NATO z udziałem 200 wojskowych oraz ekspertów. Szwedzki minister obrony cywilnej Carl-Oskar Bohlin przypomniał, że Szwecja niedawno przywróciła służbę cywilną, a w jej ramach w ciągu trzech lat przeszkolonych zostanie tysiąc osób.

- Nieprzypadkowo pierwsze osoby mają być gotowe do działania w razie potrzeby na Gotlandii - zwrócił uwagę. - Jest to strategicznie położona na Bałtyku wyspa, ważna dla Szwecji i całego regionu - przypomniał.

Według strategów wojskowości posiadanie Gotlandii pozwala na kontrolowanie żeglugi na Bałtyku. Wyspa, zamieszkała przez niespełna 60 tysięcy osób, może również paść ofiarą sabotażu. Jest zasilana w energię przez podmorski kabel.

Szwecja przedstawia koncepcję obrony totalnej

Minister Bohlin wyraził zadowolenie, że jego kraj, najmłodszy członek NATO, od marca 2024 roku może być wzorem do naśladowania dla pozostałych sojuszników.

Na konferencji gospodarze przedstawili szwedzką koncepcję obrony totalnej, zakładającą, że za bezpieczeństwo kraju odpowiadają nie tylko wojsko, ale też ludność. Obrona cywilna wzmacnia obronę wojskową.

Wielu Szwedów otrzymało już informacje, gdzie powinni stawić się w przypadku kryzysu lub wojny. Może to być nawet opieka nad dziećmi lub praca w sklepie, aby społeczeństwo zachowało najważniejsze funkcje. Wiele wniosków przyniosła rosyjska wojna w Ukrainie.

- W tym tygodniu rozpoczęły się pierwsze szkolenia na elektryków, których zadaniem będzie zapewnienie dostaw prądu podczas kryzysu lub wojny na Gotlandii - poinformował szwedzki minister obrony cywilnej Carl-Oskar Bohlin.

Ponad miliard euro na rozwój obrony cywilnej

Naczelny dowódca szwedzkich sił zbrojnych gen. Michael Claesson oraz szef Urzędu ds. Ochrony Ludności i Gotowości (MSB) Mikael Frisell przedstawili założenia "Wspólne punkty wyjścia obrony totalnej na lata 2025-30". Opublikowany we wrześniu dokument stanowi wsparcie planistyczne dla wszystkich podmiotów - od gmin i regionów po firmy i organizacje.

Wymieniono w nim siedem zagrożeń: wojnę hybrydową, atak na wojska sojusznicze NATO rozmieszczone na terytorium Szwecji, zajęcie Gotlandii, atak na północ kraju oraz szeroko zakrojone naloty na szwedzkie miasta.

Dwa pozostałe scenariusze to udział w wojnie będącej konsekwencją stacjonowania żołnierzy szwedzkich w Finlandii (co jest planowane) oraz w krajach bałtyckich (wojsko już jest obecne na Łotwie). Zauważono, że w zasadzie zagrożenia hybrydowe już mają miejsce, a kilka rodzajów ataków może nastąpić jednocześnie. W raporcie ostrzeżono przed dezinformacją, a także operacjami wpływu wymierzonymi w zdolności podejmowania decyzji i obrony.

Rząd Szwecji zapowiedział przeznaczenie na obronę cywilną w latach 2026-28 rekordowej kwoty 12 mld koron (ok. 1,1 mld euro). Oznacza to siedmiokrotny wzrost wydatków na ten cel od 2022 r., gdy nastąpiła pełnoskalowa agresja Rosji na Ukrainę.

Trwa inwentaryzacja i modernizacja schronów, w tym dużych, na kilka tysięcy osób, w Sztokholmie. Jeszcze w tym roku po poradniku, jak przetrwać kryzys lub wojnę, ma zostać wydana broszura dla przedsiębiorców.

Dotychczasowy urząd MSB, który wcześniej koncentrował się na takich zagrożeniach, jak klęski żywiołowe, od 1 stycznia 2026 r. zmieni nazwę na Urząd Obrony Cywilnej.

