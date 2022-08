Cimoszewicz: Putin doprowadza do sytuacji, która mogła mu się przyśnić tylko w jakichś koszmarnych snach

Putin doprowadza do sytuacji, która mogła mu się przyśnić tylko w jakichś koszmarnych snach - powiedział w "Faktach po Faktach" były premier, a obecnie eurodeputowany Włodzimierz Cimoszewicz, który odniósł się do akcesji Szwecji i Finlandii do NATO. Jak dodał, "Rosjanie stają wobec bardzo poważnego wyzwania, jeśli rzeczywiście wierzą w swoją propagandę o zagrożeniu ze strony NATO".

Prezydent USA Joe Biden podpisał we wtorek protokoły akcesyjne wyrażające zgodę na przyjęcie Finlandii i Szwecji do NATO. Oznacza to, że rozszerzenie Sojuszu ratyfikowało już 23 z 30 państw członkowskich.

- To przełomowy moment w historii Sojuszu - powiedział amerykański przywódca. Zaznaczył, że przyjęcie dwóch państw nordyckich uczyni NATO silniejszym niż kiedykolwiek.

Do tej kwestii odniósł się w środowym wydaniu "Faktów po Faktach" były premier i były minister spraw zagranicznych, a obecnie eurodeputowany Włodzimierz Cimoszewicz.

Jak ocenił, "(Władimir - red.) Putin doprowadza do sytuacji, która mogła mu się przyśnić tylko w jakichś koszmarnych snach". - Wielokrotnie w przeszłości rozmawiałem z politykami szwedzkimi i fińskimi, czy istnieje jakakolwiek możliwość, że oni przystąpią do Sojuszu. Zawsze słyszałem to samo: nie, nie ma takiej możliwości, obronimy się sami lepiej, czujemy się bezpieczni - mówił gość TVN24.

Jak dodał, "zmieniło się to pod wpływem rosyjskiej agresji na Ukrainę". - To jest zmiana kolosalna. Zmienia się układ sił w naszej części Europy, rejonie basenu Morza Bałtyckiego, a Rosjanie stają z kolei wobec bardzo poważnego wyzwania, jeśli rzeczywiście wierzą w swoją propagandę o zagrożeniu ze strony NATO - analizował Cimoszewicz. - Przybywa im 1300 kilometrów wspólnej granicy z państwem NATO-wskim i będą musieli coś z tym zrobić - podkreślił.

