21-letni mężczyzna, czołowa postać działającego w Szwecji gangu Foxtrot, został aresztowany w Iraku, przekazała szwedzka policja. Według mediów jest to Ali Shehab, podejrzany o podżeganie do pięciu zabójstw i przyczynienie się do 23 przypadków usiłowania morderstwa.

Informację przekazała szwedzka policja w poniedziałek. Jak poinformowano, 21-letni mężczyzna, poszukiwany czerwoną notą Europolu, został w grudniu aresztowany w Iraku. Jest to według służb czołowa postać działającego w Szwecji gangu narkotykowego Foxtrot. Zarzuca się mu liczne przypadki podżegania do morderstwa, usiłowania zabójstwa oraz zmowy w celu popełnienia morderstwa - napisano.

Szwedzka policja podziękowała irackim służbom za współpracę. "Aresztowanie 21-latka będzie miało znaczący wpływ na zdolność gangu Foxtrot do działania na arenie międzynarodowej" - oceniono. Dodano, że wraz z nim w Iraku aresztowana została też jeszcze inna osoba powiązana z gangiem Foxtrot.

21-latek podejrzewany o serię przestępstw

Według mediów aresztowany 21-latek to posiadający szwedzkie i irackie obywatelstwo Ali Shehab, podejrzany łącznie o podżeganie do pięciu zabójstw, a także przyczynienie się do 23 przypadków usiłowania morderstwa. Mężczyzna zamieszany jest m.in. w zlecenie strzelaniny w dzielnicy Sztokholmu Farsta w 2023 roku. Za współudział w masakrze, w której zginęły dwie przypadkowe osoby, a 17 zostało rannych, na dożywocie skazany został wówczas 20-letni Polak.

Według szwedzkiego nadawcy publicznego SVT 21-latek został aresztowany w Sulejmaniji na północy Iraku. Z miasta tego pochodzą rodzice wciąż nieuchwytnego bossa grupy Foxtrot Rawy Majida, o pseudonimie Lis Kurdyjski.

Zajmujący się tematyką kryminalną autor książek o szwedzkich gangach Diamant Salih twierdzi, że 21-latek zlecał z Iraku przez internetowe komunikatory nieletnim nastolatkom w Szwecji dokonywanie przestępstw w tym kraju. Namawiał do zabójstw, podkładania bomb oraz przewożenia broni.

W Szwecji grupa Foxtrot odpowiada za trwającą od grudnia 2022 roku serię strzelanin i eksplozji bomb, skierowaną przeciwko konkurencyjnym gangom. W wyniku porachunków gangsterów ginie rocznie kilkadziesiąt osób. W zeszłym roku przestępcy rozszerzyli swoją działalność o akcje na rzecz Iranu.

Premier Szwecji Ulf Kristersson napisał na platformie X, zwracając się do przestępców: "Nigdzie nie będziecie bezpieczni". Przypomniał, że w 2025 roku w ręce policji za granicą wpadło 280 osób.

Autorka/Autor: pb//az

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: FREDRIK PERSSON/TT/PAP/EPA

