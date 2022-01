Byli dowódcy apelują o zwiększoną gotowość obronną. W obliczu zagrożenia rosyjskiego

"Zagrożenie inwazją Ukrainy ze strony Rosji jest realne", a "propozycje Władimira Putina są dla Szwecji nie do przyjęcia" - twierdzą byli dowódcy szwedzkich sił zbrojnych na łamach dziennika "Dagens Nyheter". Wojskowi domagają się od rządu zwiększenia gotowości obronnej w związku z groźbami prezydenta Rosji wobec Ukrainy.

Piastujący w przeszłości wysokie stanowiska w szwedzkiej armii Lars Wedin oraz Odd Werin napisali we wtorek we wspólnym artykule, że Szwecja - która nie należy do NATO - powinna wzmocnić obronę Gotlandii oraz przyspieszyć modernizację floty marynarki wojennej na Bałtyku.