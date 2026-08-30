Strzały na imprezie w Szwajcarii. Jedna osoba zginęła, kilka jest rannych
Jak podał "Blick", strzały padły w niedzielę około godziny 3 nad ranem. Policja, na którą powołuje się Reuters, przekazała, że jedna osoba zginęła, a pięć zostało rannych, w tym niektóre poważnie.
Policja z kantonu Argowia przekazała na X, że "trwa zakrojona na szeroką skalę akcja policyjna".
Zdaniem szwajcarskich mediów może to oznaczać, że nadal trwają poszukiwania sprawcy lub sprawców.
"Blick" podał, że w corocznej imprezie techno Aarauer Rave brało udział około 3,5 tysiąca osób.
Źródło: PAP, Reuters