Świat Strzały na imprezie w Szwajcarii. Jedna osoba zginęła, kilka jest rannych Oprac. Justyna Sochacka |

Policjanci blokują ulice po strzelaninie na imprezie techno w Szwajcarii Źródło wideo: PAP/EPA/MICHAEL BUHOLZER Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/MICHAEL BUHOLZER

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Jak podał "Blick", strzały padły w niedzielę około godziny 3 nad ranem. Policja, na którą powołuje się Reuters, przekazała, że jedna osoba zginęła, a pięć zostało rannych, w tym niektóre poważnie.

Policja z kantonu Argowia przekazała na X, że "trwa zakrojona na szeroką skalę akcja policyjna".

Zdaniem szwajcarskich mediów może to oznaczać, że nadal trwają poszukiwania sprawcy lub sprawców.

Policja blokuje ulicę po strzelaninie w Szwajcarii Źródło zdjęcia: PAP/EPA/MICHAEL BUHOLZER

"Blick" podał, że w corocznej imprezie techno Aarauer Rave brało udział około 3,5 tysiąca osób.