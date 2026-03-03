Logo strona główna
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Świat

Kolejny kraj zezwala na "przyjazną dla środowiska" kremację wodną

pogrzeb shutterstock_1178969077
Glasgow, Edynburg. Miasta w Szkocji. Wideo archiwalne
Źródło: Reuters archive
Szkocja, jako pierwsza w Wielkiej Brytanii, dopuściła kremację wodną. Proces przygotowania ciała do pochówku, zwany też hydrolizą alkaliczną, jest już stosowany w innych krajach na świecie.

Dopuszczenie kremacji wodnej zatwierdził w poniedziałek szkocki parlament - podaje "The Guardian". - Jest to najważniejsza zmiana w prawie pogrzebowym od czasu wprowadzenia przepisów o kremacji w 1902 roku. Hydroliza oferuje nową, przyjazną dla środowiska alternatywę dla (tradycyjnego) pochówku lub kremacji - mówiła w poniedziałek minister zdrowia publicznego rządu Szkocji, Jenni Minto.

Czym chciałbyś zostać, kiedy już umrzesz?
Czym chciałbyś zostać, kiedy już umrzesz?

Polska

Na czym polega proces kremacji wodnej?

W procesie, zwanym również resomacją, hydrokremacją lub hydrolizą alkaliczną, zwłoki zmarłego umieszczane są w worku wykonanym z biodegradowalnych materiałów, a następnie w metalowej kapsule, wypełnionej mieszanką wody i wodorotlenku potasu. Zawartość kapsuły podgrzewa się do temperatury 160 stopni Celsjusza. Proces przeprowadza się pod ciśnieniem 10 atmosfer, co zapobiega wrzeniu roztworu. Zwłoki poddane resomacji rozpuszczają się w sposób zbliżony do naturalnego rozkładu, jednak nie w ciągu wielu lat, ale w kilka godzin. Po zakończeniu tego procesu z ciała pozostaje zielonobrązowy roztwór (który poddawany jest utylizacji) oraz kości. Te są rozbijane na proch i przekazywane rodzinie.

Szacuje się, że wodna kremacja powoduje siedmiokrotnie mniejszą emisję dwutlenku węgla niż typowa, stąd bywa nazywana "zieloną".

Wprowadzają "ekologiczną" formę pochówku. Czym jest kremacja wodna
Wprowadzają "ekologiczną" formę pochówku. Czym jest kremacja wodna

Zanim rodziny będą mogły skorzystać z możliwości poddania ciał bliskich kremacji wodnej, konieczne będzie zbudowanie urządzeń do hydrolizy, a to uzależnione jest od uzyskania zgody Szkockich Wód. Jednak, jak wskazuje BBC, szkocki rząd zapewnia, że pierwsze kremacje wodne odbędą się już w tym roku.

Hydroliza jest obecnie legalna w 28 stanach USA, Kanadzie, Irlandii, RPA, Australii i Nowej Zelandii.

Opracowała Ewa Żebrowska / am

Źródło: BBC, The Guardian

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Szkocjaprawo
BIZNES

