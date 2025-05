Radio Wolna Europa otrzyma wsparcie finansowe z Unii Europejskiej

Koniec Głosu Ameryki i Radia Wolna Europa. Donald Trump podpisał rozporządzenie Źródło: Jakub Loska/Fakty o Świecie TVN24 BiS

Radio Wolna Europa (RWE) otrzyma 5,5 miliona euro wsparcia od Unii Europejskiej – ogłosiła szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. To krótkoterminowe finansowanie awaryjne przeznaczone na wspieranie niezależnego dziennikarstwa – podkreśliła po posiedzeniu ministrów spraw zagranicznych.

Kluczowe fakty: Radio Wolna Europa (RWE), po decyzji Donalda Trumpa, nie może liczyć na finansowanie z USA.

Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas zapowiedziała wsparcie finansowe dla RWE.

Kwota ta nie pozwoli jednak na utrzymanie RWE na całym świecie, ale w krajach, które "są w naszym sąsiedztwie".

Wskutek rozporządzenia podpisanego przez prezydenta USA Donalda Trumpa pod koniec marca Radio Wolna Europa (RWE) zostało poinformowane o zakończeniu finansowania. O podjęcie inicjatywy w tej sprawie zaapelowała czeska dyplomacja. Jej apel o wsparcie RWE z unijnych pieniędzy wsparło dziesięć państw, w tym Polska.

- W czasach rosnącej liczby niesprawdzanych treści niezależne dziennikarstwo jest ważniejsze niż kiedykolwiek - powiedziała szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas na konferencji prasowej po posiedzeniu w Brukseli.

Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas Źródło: Kinga Majewska/PAP/EPA

- Przygotowujemy kontrakt na 5,5 miliona euro z Europejskim Funduszem na rzecz Demokracji, który wesprze pracę RWE. To krótkoterminowe finansowanie awaryjne przeznaczone na wspieranie niezależnego dziennikarstwa - ogłosiła.

Kallas podkreśliła jednak, że kwota ta nie pozwoli na utrzymanie RWE na całym świecie. Unia Europejska przeznaczy więc wsparcie na działanie tego medium w krajach, które "są w naszym sąsiedztwie". Wskazała na Kaukaz i Azję Środkową.

Tymczasowe unijne wsparcie

Jak dodała, finansowanie unijne będzie tymczasowe, ponieważ Unia Europejska nie jest w stanie zastąpić w tej kwestii Stanów Zjednoczonych. Nad zapewnieniem długoterminowego finansowania powinny - w jej ocenie - zastanowić się kraje członkowskie.

- Gdy USA wycofały swoją pomoc zagraniczną, odbyliśmy naradę nad strategią, co my możemy sfinansować, bo nie możemy wypełnić całej pustki, która powstała. Zdecydowaliśmy się, że jednym z obszarów będą wolne media - podkreśliła szefowa unijnej dyplomacji.

Pierwsze programy założonego w 1950 roku RWE były kierowane do słuchaczy w krajach Europy Środkowej. Audycje nagrywano w Nowym Jorku na taśmy, które następnie wysyłano do Niemiec. Program nadawano z okolic Frankfurtu. 4 sierpnia 1950 roku nadano pierwszą audycję radiową skierowaną do Polski - Głos Wolnej Polski, nadawano ją przez godzinę dziennie.