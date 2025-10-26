Szefowa MSZ Korei Północnej znów leci do Moskwy

To nie pierwsza wizyta szefowej MSZ Korei Północnej Czoe Son Hui w Rosji. Ostatnia miała miejsce w listopadzie ubiegłego roku, kiedy spotkała się z Władimirem Putinem.
Według północnokoreańskich mediów teraz dyplomatka otrzymała zaproszenie od rządów Rosji i Białorusi.
Państwowa agencja KCNA nie podała konkretnych dat wizyt w obu tych krajach. Reuters natomiast, powołując się na rosyjską propagandową agencję RIA, przekazał, że szefowa MSZ Korei Północnej będzie w Rosji od 26 do 28 października.
Szanse na szczyt Trump-Kim maleją?
Informacje o wizycie Choe Son Hui w Moskwie zbiegły się w czasie ze spekulacjami dotyczącymi ewentualnego spotkania przywódcy Korei Północnej Kim Dzong Una z prezydentem USA Donaldem Trumpem, który odwiedzi Koreę Południową w dniach 29-30 października w ramach szczytu Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku.
W ocenie agencji Yonhap doniesienia o wizycie ministry mogą jednak sugerować, że taka rozmowa staje się mniej prawdopodobna. Trump wielokrotnie wyrażał gotowość do kolejnego spotkania z Kimem.
Zdaniem obserwatorów szanse na taki dialog są niewielkie, biorąc pod uwagę zacieśnianie relacji między Pjongjangiem a Moskwą, w tym otwarte wsparcie wojskowe dla działań Rosji na Ukrainie, poprzez wysyłanie swoich żołnierzy do walki po stronie Kremla. Korea Północna intensyfikuje również swoje relacje z Chinami.
Relacje Trump-Kim
Kim Dzong Un sygnalizował otwartość na rozmowy z USA, jednak pod warunkiem rezygnacji Waszyngtonu z żądań denuklearyzacji i uznania Pjongjangu za mocarstwo atomowe. Sam Trump, zapytany podczas lotu do Azji, o swoje stanowisko w kwestii statusu nuklearnego Korei Północnej, określił ten kraj mianem "czegoś w rodzaju mocarstwa nuklearnego".
W sierpniu prezydent USA powiedział dziennikarzom w Gabinecie Owalnym, że ma "bardzo dobre relacje" z dyktatorem Korei Północnej i "nie może doczekać się" ich wspólnego spotkania. Dodał, że chciałby, aby doszło do niego jeszcze w tym roku. Uznał też, że zna przywódcę Korei Północnej "lepiej od prawie wszystkich".
W czasie swej pierwszej kadencji prezydenckiej (2017-2021) Trump trzykrotnie spotkał się z Kimem - w Singapurze, Hanoi i w wiosce Panmundżom, która leży po stronie północnokoreańskiej w strefie zdemilitaryzowanej między państwami koreańskimi. Negocjacje między Waszyngtonem i Pjongjangiem załamały się jednak z powodu braku porozumienia co do zakresu denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego w zamian za zniesienie sankcji.
Autorka/Autor: os//akw
Źródło: PAP, Reuters
Źródło zdjęcia głównego: ARTEM GEODAKYAN / SPUTNIK / KREMLIN POOL/PAP/EPA