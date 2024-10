Szef ONZ spotkał się z Putinem. "Międzynarodowy Trybunał Karny musi zareagować"

Międzynarodowy Trybunał Karny musi zareagować. Musi wysłać jasne przesłanie Antoniemu Guterresowi, to jest absolutnie niestosowne - mówiła o wizycie szefa ONZ w Rosji na antenie TVN24 BiS redaktorka naczelna "Ukraińskiej Prawdy" Sewil Musajewa.

Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres przyjechał do Kazania w Rosji na doroczny szczyt państw zrzeszonych w BRICS. Podczas wydarzenia spotkał się z rosyjskim dyktatorem Władimirem Putinem.

Sewil Musajewa, redaktorka naczelna "Ukraińskiej Prawdy" na antenie TVN24 BiS oceniła, że według niej "nic nie jest w stanie usprawiedliwić" wizyty sekretarza generalnego ONZ Antoniego Guterresa na tym wydarzeniu. - Guterres otrzymał zaproszenie i pojechał do Kazania na terytorium Rosji. Spotkał się z Łukaszenką i z Putinem. To jest absolutnie niestosowne. Międzynarodowy Trybunał Karny rok temu wydał nakaz aresztowania Putina, on jest zbrodniarzem wojennym. Jest oskarżony o deportację ukraińskich dzieci, zbrodnię przeciwko ludzkości - powiedziała Musajewa.

"Absolutnie niestosowne"

- Międzynarodowy Trybunał Karny musi zareagować. Musi wysłać jasne przesłanie Guterresowi i ONZ, to jest absolutnie niestosowne - mówiła.

Przypomniała też, że Guterres odrzucił wcześniej zaproszenie Ukrainy na pierwszy Globalny Szczyt Pokojowy w Szwajcarii. - Prezydent Zełenski go zapraszał. To była bardzo ważna inicjatywa dla Ukrainy. No ale Guterres odwołał swoją wizytę, nie przybył. Natomiast przyjechał do Kazania, co jasno pokazuje jego priorytety - uważa redaktor naczelna "Ukraińskiej Prawdy".

- Takie działania, jak ta wizyta Guterresa w Kazaniu, pomagają Putinowi kontynuować te potworne rzeczy - dodała.

Szef ONZ Antonio Guterres apeluje o "sprawiedliwy pokój" podczas szczytu BRICS w rosyjskim Kazaniu Reuters

Szef ONZ spotkał się z Putinem

Krytycznie o obecności Guterresa w Kazaniu wypowiedział się wcześniej Kijów. "Sekretarz generalny ONZ odrzucił zaproszenie Ukrainy na pierwszy Globalny Szczyt Pokojowy w Szwajcarii. Przyjął jednak zaproszenie do Kazania od zbrodniarza wojennego Putina. To zły wybór, który nie sprzyja sprawie pokoju. To tylko szkodzi reputacji ONZ" - oświadczył minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha we wpisie zamieszczonym na platformie X. Zorganizowany przez Ukrainę szczyt, o którym wspomniał minister, odbył się w czerwcu.

Władimir Putin i Antonio Guterres GRIGORY SYSOEV/BRICS-RUSSIA2024.RU/EPA/PAP

Rzecznik sekretarza generalnego tłumaczył zaś, że jego podróż do Rosji "stanowi element regularnego uczestnictwa szefa ONZ w międzynarodowych inicjatywach, w których uczestniczy wiele ważnych państw". Dodał, że "to także okazja, by potwierdzić dobrze znane stanowisko Guterresa w sprawie konfliktu na Ukrainie i warunków sprawiedliwego pokoju".

Organizując szczyt w Kazaniu, Putin chciał dowieść fiaska zachodniej polityki sankcji i izolowania jego kraju, zwłaszcza w odniesieniu do krajów Globalnego Południa, a także zademonstrować wolę położenia kresu rzekomej "hegemonii" Zachodu w światowych relacjach dyplomatycznych na rzecz "świata wielobiegunowego" - oceniła AFP.

Wojna w Ukrainie. Stan na 25 października 2024 r. PAP

