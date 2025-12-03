Szef MSZ Ukrainy: Witkoff kontaktował się z nami po rozmowie z Moskwie

Marek Menkiszak o wizycie Steve'a Witkoffa w Rosji i jego relacji z Kiriłłem Dmitrijewem Źródło: TVN24

We wtorek w Moskwie odbyło się spotkanie amerykańskiej delegacji, na czele której stali specjalny wysłannik Steve Witkoff i zięć prezydenta Donalda Trumpa Jared Kushner, z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem. Tematem rozmów był amerykański plan pokojowy dla Ukrainy.

Szef MSZ Ukrainy: Witkoff się z nami kontaktował

"Nastąpił kontakt między szefem delegacji ukraińskiej a panem Witkoffem" - poinformował szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha, cytowany przez agencję Reutera.

"Przedstawiciele delegacji amerykańskiej poinformowali, że ich zdaniem rozmowy w Moskwie przyniosły pozytywny wynik (...). Zaprosili oni delegację ukraińską do kontynuowania rozmów w Ameryce w najbliższej przyszłości" - stwierdził minister, który bierze udział w Brukseli w spotkaniu Rady NATO-Ukraina.

Steve Witkoff Źródło: AARON SCHWARTZ/PAP/EPA

Co dalej?

Jak przekazał na platformie X korespondent Kyiv Post Alex Raufoglu, spotkanie Zełenskiego ze specjalnym wysłannikiem prezydenta USA Steve’em Witkoffem oraz Jaredem Kushnerem, zięciem prezydenta Donalda Trumpa, zostało odwołane - napisał Kyiv Post.

Wtorkowa wizyta amerykańskiej delegacji w Moskwie odbyła się po amerykańsko-ukraińskich rozmowach dotyczących planu pokojowego, który ma doprowadzić do zakończenia wojny Ukrainy z Rosją. Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt oświadczyła w poniedziałek, że rozmowy delegacji USA i Ukrainy, przeprowadzone dzień wcześniej na Florydzie, były "bardzo dobre", a administracja w Waszyngtonie jest nastawiona optymistycznie do możliwości zakończenia wojny w Ukrainie.

Reuters poinformował, że główny negocjator Ukrainy Rustem Umierow ma w środę odbyć rozmowy z przedstawicielami europejskimi w Brukseli, a następnie może udać się do Stanów Zjednoczonych na spotkania.

