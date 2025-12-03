Logo strona główna
Świat

Szef MSZ Ukrainy: Witkoff kontaktował się z nami po rozmowie z Moskwie

Kirił Dmitrijew i Steve Witkoff
Marek Menkiszak o wizycie Steve'a Witkoffa w Rosji i jego relacji z Kiriłłem Dmitrijewem
Źródło: TVN24
Steve Witkoff, wysłannik prezydenta Donalda Trumpa, który brał we wtorek udział w rozmowach z Władimirem Putinem w Moskwie, kontaktował się z przedstawicielem Ukrainy - przekazał szef ukraińskiego MSZ. Według strony amerykańskiej, "rozmowy w Moskwie przyniosły pozytywny wynik" - dodał Andrij Sybiha. 

We wtorek w Moskwie odbyło się spotkanie amerykańskiej delegacji, na czele której stali specjalny wysłannik Steve Witkoff i zięć prezydenta Donalda Trumpa Jared Kushner, z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem. Tematem rozmów był amerykański plan pokojowy dla Ukrainy.

Szef MSZ Ukrainy: Witkoff się z nami kontaktował

"Nastąpił kontakt między szefem delegacji ukraińskiej a panem Witkoffem" - poinformował szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha, cytowany przez agencję Reutera.

"Przedstawiciele delegacji amerykańskiej poinformowali, że ich zdaniem rozmowy w Moskwie przyniosły pozytywny wynik (...). Zaprosili oni delegację ukraińską do kontynuowania rozmów w Ameryce w najbliższej przyszłości" - stwierdził minister, który bierze udział w Brukseli w spotkaniu Rady NATO-Ukraina.

Steve Witkoff
Steve Witkoff
Źródło: AARON SCHWARTZ/PAP/EPA

Co dalej?

Jak przekazał na platformie X korespondent Kyiv Post Alex Raufoglu, spotkanie Zełenskiego ze specjalnym wysłannikiem prezydenta USA Steve’em Witkoffem oraz Jaredem Kushnerem, zięciem prezydenta Donalda Trumpa, zostało odwołane - napisał Kyiv Post.

Wtorkowa wizyta amerykańskiej delegacji w Moskwie odbyła się po amerykańsko-ukraińskich rozmowach dotyczących planu pokojowego, który ma doprowadzić do zakończenia wojny Ukrainy z Rosją. Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt oświadczyła w poniedziałek, że rozmowy delegacji USA i Ukrainy, przeprowadzone dzień wcześniej na Florydzie, były "bardzo dobre", a administracja w Waszyngtonie jest nastawiona optymistycznie do możliwości zakończenia wojny w Ukrainie.

Reuters poinformował, że główny negocjator Ukrainy Rustem Umierow ma w środę odbyć rozmowy z przedstawicielami europejskimi w Brukseli, a następnie może udać się do Stanów Zjednoczonych na spotkania.

OGLĄDAJ: Co zrobi Ukraina? Taki może być finał braku wsparcia w wojnie z Rosją
Charków, Ukraina

Co zrobi Ukraina? Taki może być finał braku wsparcia w wojnie z Rosją

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: aaw/ft

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: VYACHESLAV PROKOFYEV/EPA/PAP

UkrainaDonald TrumpWojna w UkrainieWołodymyr Zełenski
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica