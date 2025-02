Rusza nieformalny szczyt w Paryżu. Macron przywitał Tuska

Szef polskiego rządu przyleciał do stolicy Francji krótko przed godziną 16. Weźmie udział w nieformalnym szczycie przywódców krajów europejskich na temat sytuacji na Ukrainie i bezpieczeństwa Europy.

Długa lista gości

"Właśnie przyjechałam do Paryża na kluczowe rozmowy. Bezpieczeństwo Europy jest na zakręcie" - napisała von der Leyen. "Tak, chodzi o Ukrainę, ale jest to też o nas. Potrzebujemy pilnego podejścia. Potrzebujemy zwiększenia nakładów na obronność" - dodała i zaznaczyła, że musi stać się to teraz.