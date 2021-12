Jakub Kumoch o szczycie Trójkąta Lubelskiego

Jakub Kumoch przekazał, że czwartkowy wirtualny szczyt Trójkąta Lubelskiego poświęcony był rocznicy 30-lecia uznania Ukrainy przez Polskę. Podkreślił, że Polska była pierwszym państwem, które uznało niepodległość Ukrainy. - To było 2 grudnia 1991 roku. Dwa dni później Ukrainę uznała Litwa. To jest taka nasza rocznica, która symbolizuje braterstwo i bliskie stosunki narodów, które można określić mianem Narodów Jagiellońskich - powiedział.

Kumoch: bardzo dużo mówiono o zagrożeniach

Dodał, że prezydent Litwy Gitanas Nauseda i prezydent Duda mówili "o akcji dyplomatycznej Polski i Litwy w NATO i UE na rzecz zmobilizowania naszych zachodnich partnerów na rzecz okazywania większej solidarności zarówno Ukrainie, jak i krajom dotkniętym akcją hybrydową". - One przyniosły sukces, bo mieliśmy wizytę niedawno przewodniczącej KE (Ursuli von der Leyen) i sekretarza generalnego NATO (Jensa Stoltenberga) w państwach bałtyckich. To jest coś, co Polska z zadowoleniem przyjmuje - mówił Kumoch.

"Wszystkie strony z zaniepokojeniem obserwują to, co się dzieje wokół Ukrainy"

Mówiąc o czwartkowym szczycie Trójkąta Lubelskiego, szef BPM podkreślił, że "wszystkie strony z zaniepokojeniem obserwują to, co się dzieje wokół Ukrainy". - Dużo też rozmawiano o przyszłości Trójkąta, o współpracy, bliskości trzech narodów, które są dziedzicami tej samej I Rzeczpospolitej - kontynuował prezydencki minister.

Jak przekazał, prezydenci przyjęli również deklarację, "która m.in. odwołuje się do dziedzictwa demokratycznego I Rzeczpospolitej oraz do naszych największych ruchów na rzecz demokracji - do polskiej Solidarności, do litewskiego Sajudisu, do rewolucji godności na Ukrainie, do pokojowych protestów 2020 roku na Białorusi".