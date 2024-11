Talibowie chcą rozmawiać o klimacie. Pierwszy raz jadą na szczyt

Rzecznik afgańskiego MSZ Abdul Qahar Balkhi w niedzielę powiedział, że urzędnicy afgańskiej Narodowej Agencji Ochrony Środowiska przybyli do Azerbejdżanu , aby wziąć udział w międzynarodowym szczycie klimatycznym COP29. Talibowie przejęli wspomnianą agencję, gdy powrócili do władzy po wycofaniu się sił dowodzonych przez Stany Zjednoczone w 2021 roku, przypomniał Reuters.

Talibowie pierwszy raz na szczycie COP

Międzynarodowy szczyt klimatyczny COP29 potrwa do 22 listopada

Międzynarodowy szczyt klimatyczny COP29 potrwa do 22 listopada PAP/EPA/ANATOLY MALTSEV

Ponieważ w ramach systemu ONZ talibowie nie są formalnie uznawani za prawowite władze Afganistanu, tamtejsi urzędnicy nie mogą otrzymać poświadczeń uprawniających do udziału w obradach pełnoprawnych państw członkowskich.

"Przyszłość całego pokolenia Afgańczyków jest zagrożona"

W sierpniu UNESCO podało, że co najmniej 1,4 mln afgańskich dziewcząt zostało celowo pozbawionych dostępu do edukacji od sierpnia 2021 roku. "Przyszłość całego pokolenia Afgańczyków jest zagrożona" - podkreślono w oświadczeniu agencji ONZ. Według UNESCO obecne władze w Kabulu "prawie zniweczyły" dwie dekady stałego postępu w dostępności edukacji w Afganistanie. UNESCO przewiduje, że sytuacja ta może prowadzić do wzrostu liczby pracujących dzieci i aranżowanych małżeństw z nieletnimi.