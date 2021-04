Unia Europejska chce negocjować nowy kontrakt na szczepionki. Reuters: wybrano producenta

Unia Europejska chce uzyskać zgodę władz państw członkowskich na rozpoczęcie rozmów z firmami Pfizer i BioNTech, które mają dotyczyć zakupu do 1,8 miliarda dawek szczepionki przeciw COVID-19, produkowanej przez te przedsiębiorstwa - przekazała agencja Reutera, powołując się na unijnego urzędnika. Preparaty te mają trafić do UE w 2022 i 2023 roku.

Rzecznik firmy Pfizer przekazał, że przedsiębiorstwa są gotowe dostarczyć do Unii Europejskiej setki milionów dawek szczepionki w 2022 i 2023 roku. Mają one być wyprodukowane w zakładach przedsiębiorstw na terenie Europy.

Szczepienia w Unii Europejskiej

Komisja Europejska przekonuje, że jest w stanie osiągnąć cel, jakim jest zaszczepienie do lata 70 procent dorosłej populacji Wspólnoty. - Jeśli do dostaw z pierwszego kwartału, które wyniosły około 107 milionów dawek, doda się spodziewaną liczbę szczepionki z drugiego kwartału - 360 milionów dawek - to (...) będziemy mieli dość dawek, żeby osiągnąć nasz cel - przekazała KE w ostatnich dniach.

Ponadto KE obawia się nowych wariantów koronawirusa. Dlatego pod koniec marca uprościła procedury dopuszczania do użytku szczepionek dostosowanych do nowych wariantów. Dzięki mniejszemu zestawowi wymaganych danych proces dopuszczania preparatów do obrotu przez Europejską Agencję Leków (EMA) ma być szybszy. Zdaniem komisarz ds. zdrowia Stelli Kyriakides UE musi być przygotowana do jak najszybszego dostosowania szczepionek oraz do reagowania na nowe i potencjalnie odporne na szczepionki warianty.