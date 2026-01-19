"Punkt zwrotny" w Syrii. Jest zawieszenie broni

USA zaatakowały cele w Syrii. Celem bojownicy ISIS Źródło: Reuters

W ramach rozejmu SDF mają wycofać się na wschód od rzeki Eufrat - podał Reuters, powołując się na rządowy dokument.

W oświadczeniu syryjskich władz, cytowanym przez media, przekazano, że wszystkie siły SDF mają zostać włączone w struktury ministerstw obrony i spraw wewnętrznych Syrii.

Według agencji Reuters dokument z powyższymi ustaleniami został podpisany przez prezydenta Syrii Ahmeda al-Szarę i przywódcę SDF Mazluma Abdiego. Mają oni spotkać się w poniedziałek.

Rząd w Damaszku ma również przejąć kontrolę wojskową i administracyjną nad prowincjami Dajr az-Zaur i Rakka. Do tej pory były to tereny w większości pod kontrolą Kurdów. Wszystkie przejścia graniczne, złoża gazu i ropy w tych regionach mają także zostać przejęte przez władze, na czele których stoi al-Szara, wywodzący się z islamistycznych organizacji.

"Punkt zwrotny" w Syrii

Wysłannik prezydenta USA do Syrii Tom Barrack ocenił, że zawieszenie broni między syryjskim rządem a Syryjskimi Siłami Demokratycznymi to "punkt zwrotny".

Od kilku dni na północy Syrii trwały walki pomiędzy siłami podległymi rządowi w Damaszku a SDF, które zostały wyparte 11 stycznia z Aleppo.

