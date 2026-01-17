Logo strona główna
Świat

Zaskakujący dekret w sprawie Kurdów

Ahmad asz-Szara
W Syrii powstał rząd tymczasowy
Źródło: Reuters
Prezydent Syrii Ahmed al-Szara przyznał prawa narodowe marginalizowanej mniejszości kurdyjskiej. Oficjalnie uznano język kurdyjski i wyznaczono datę nowego święta narodowego. Dekret został wydany w trakcie trwających walk sił rządowych z oddziałami kurdyjskimi oraz przed przyjazdem wysłannika amerykańskiej administracji Toma Barracka.

Prezydent Syrii Ahmed al-Szara ogłosił język kurdyjski językiem narodowym, dopuszczając jego nauczanie w szkołach publicznych na terenach zamieszkanych licznie przez Kurdów.

Prezydent uznał również Nouruz, kurdyjski Nowy Rok przypadający na początek astronomicznej wiosny, 21 marca, jako oficjalne święto państwowe. Wywodzący się z tradycji przedislamskiej Nouruz jest dla Kurdów symbolem oporu i tożsamości etnicznej, szczególnie w kontekście prób wykorzeniania ich kultury w Turcji, Iraku i Syrii.

Ahmad asz-Szara
Ahmad asz-Szara
Źródło: PBS

Syryjscy Kurdowie zostali uznani w dokumencie za "istotną i autentyczną część narodu syryjskiego". Dekret przyznaje również obywatelstwo Kurdom, z których około 20 proc. zostało go pozbawionych w 1962 roku.

Prezydent Syrii wydał dekret, w tle trwają walki

Kurdyjska mniejszość wykorzystała chaos wojny domowej do przejęcia rozległych obszarów w północnej i północno-wschodniej Syrii - w tym terenów bogatych w ropę i gaz - po pokonaniu Państwa Islamskiego przy wsparciu międzynarodowej koalicji. W 2012 roku syryjscy Kurdowie ogłosili de facto autonomiczną Demokratyczną Administrację Północnej i Wschodniej Syrii (znaną jako Rożawa), tworząc własne struktury samorządowe.

Negocjacje w sprawie wdrożenia porozumienia, podpisanego już po obaleniu Baszara al-Asada w marcu 2025 roku między Damaszkiem a Kurdami, mającego na celu integrację ich instytucji cywilnych i wojskowych z państwem syryjskim, są obecnie w impasie.

Zaskakujący dekret prezydenta Syrii pojawia się w momencie, gdy jego armia toczy walki z siłami kurdyjskimi na obszarze północnej Syrii, po tym, jak w zeszłym tygodniu wyparła je z Aleppo. Starcia wybuchły po tym, gdy rząd w Damaszku i Syryjskie Siły Demokratyczne (SDF) nie były w stanie poczynić postępów w kwestii włączenia sił kurdyjskich w struktury armii.

Dekret został wydany przed spotkaniem wysłannika Stanów Zjednoczonych do Syrii, Toma Barracka, z dowódcą dowodzonych przez Kurdów Syryjskich Sił Demokratycznych (SDF), Mazlumem Kobane, w Irbilu. Oczekuje się, że Barrack przekona Kobane do wycofania sił z całego terytorium na zachód od Eufratu, co jest kluczowym żądaniem rządu syryjskiego i tureckiego.

Mniejszość kurdyjska w Syrii

Stanowiący prawdopodobnie około jedną dziesiątą ludności kraju Kurdowie byli przez ponad pięć dekad rządów partii Baas traktowani jak obywatele drugiej kategorii. Setkom tysięcy osób odmówiono dokumentów tożsamości, prawa do prowadzenia działalności gospodarczej i posiadania ziemi.

Postanowienia dekretu wykraczają daleko poza działania Turcji, która posiada największą kurdyjską mniejszość w regionie, czy Iranu, gdzie również mieszka liczna kurdyjska populacja. Nie odpowiadają jednak na postulaty Kurdów dotyczące formalnej autonomii ani usunięcia słowa "arabska" z oficjalnej nazwy państwa – Syryjska Republika Arabska.

Kurdowie to jeden z największych narodów świata nieposiadających własnego państwa. W Turcji, Iraku, Iranie i Syrii mieszka łącznie ok. 30 mln Kurdów. Władze w Ankarze od lat zwalczają kurdyjski separatyzm. Po obaleniu Saddama Husajna Kurdom w Iraku udało się w 2005 roku stworzyć własny region o szerokiej zagwarantowanej konstytucyjnie autonomii.

Kurdowie
Kurdowie
Źródło: PAP
Autorka/Autor: os/lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PBS

SyriaDamaszek
