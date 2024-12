Syryjscy rebelianci zostaną wcieleni do armii

CZYTAJ TEŻ: Terrorystyczne korzenie radykałów. Kto obalił reżim i co to oznacza dla Syrii?

Co dalej z Syrią?

Po wkroczeniu do Damaszku syryjskich rebeliantów po 24 latach upadł reżim Baszara al-Asada. W pierwszym przemówieniu po przejęciu władzy przywódca bojówek al-Dżaulani zapewniał, że będzie kontynuował "ścieżkę rozpoczętą w 2011 roku" podczas arabskiej wiosny, kiedy doszło do serii wystąpień społecznych w państwach arabskich. Wówczas w Syrii wybuchły protesty przeciwko władzy Asada, co zapoczątkowało wojnę domową między rządem a frakcjami rebeliantów. W konflikcie zginęło ponad pół miliona osób.