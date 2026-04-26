Strzały na balu z udziałem Donalda Trumpa. Co wiadomo o napastniku?
- Prezydent USA Donald Trump uczestniczył w sobotę w balu korespondentów Białego Domu w hotelu Hilton w Waszyngtonie.
- W trakcie uroczystości w hotelowym lobby padły strzały. Służby zatrzymały podejrzanego mężczyznę.
- Prezydent, pierwsza dama, wiceprezydent J.D. Vance i pozostali przedstawiciele administracji zostali ewakuowani z sali, gdzie odbywała się kolacja.
Na balu korespondentów Białego Domu, który odbywał się w sobotę wieczorem czasu lokalnego w hotelu Hilton w Waszyngtonie, rozległy się strzały. Będący na przyjęciu prezydent USA Donald Trump, pierwsza dama Melania Trump, wiceprezydent J.D. Vance oraz inni członkowie administracji zostali ewakuowani.
Kim jest strzelec?
Donald Trump na późniejszej konferencji prasowej powiedział, że napastnik był uzbrojony w wiele sztuk broni. Według policji mężczyzna miał przy sobie strzelbę, pistolet i "wiele noży". Najpewniej działał w pojedynkę. Nazwał go "szaleńcem".
Trafił do szpitala na badania. Nie wiadomo, jaka była jego motywacja.
Agencja AP podała, że sprawca to 31-letni Cole Tomas Allen z Torrance w Kalifornii. Policja ustaliła, że miał tej nocy wynajęty pokój w hotelu. Służby przeszukują jego mieszkanie w Kalifornii.
Trump udostępnił w mediach społecznościowych zdjęcie mężczyzny z gołym torsem, który - ze skrępowanymi rękoma - leży na ziemi. Prezydent USA nie napisał, kim jest osoba na zdjęciu, ale amerykańskie media podają, że to podejrzany o dokonanie ataku.
Jak dokonał ataku?
Burmistrz Dystryktu Kolumbii Muriel Bowser przekazała, że "strzelec przebiegł przez punkt kontroli Secret Service w lobby hotelu". -Agenci zatrzymali podejrzanego. Jeden z agentów został ranny i został przetransportowany do lokalnego szpitala, gdzie w tej chwili jest poddawany procedurom - przekazała. Prezydent powiadomił wcześniej, że postrzelony tego wieczoru agent Secret Service jest w dobrym stanie.
- Nie mamy żadnego powodu, by obecnie uważać, że ktokolwiek inny był w to [dokonanie ataku - red.] zaangażowany - stwierdziła.
Trump w mediach społecznościowych opublikował też nagranie, na którym widać, jak napastnik przebiega przez kontrolę bezpieczeństwa, a w pościg za nim ruszają przedstawiciele organów ścigania. Napastnik nie dotarł do sali balowej.
Napastnik nie dotarł do sali balowej, na której przebywał Trump, pierwsza dama, wiceprezydent i inni przedstawiciele gabinetu, a także setki dziennikarzy. Podejrzany otworzył ogień w lobby hotelowym i został ujęty przez służby.
- Strzelec leżał na ziemi i strzelał, gdy go zobaczyłem, byłem zaraz obok - powiedział dziennikarz CNN Wolf Blitzer. - Strzały były tak głośne, tak straszne, wszyscy byliśmy wystraszeni. Nie mieliśmy pojęcia, co się dzieje - dodał.
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Truth Social