Padły strzały. Trump ewakuowany
Padły strzały. Trump ewakuowany
Świat

Strzały na balu z udziałem Donalda Trumpa. Co wiadomo o napastniku?

|
Zdjęcie opublikowane przez Donalda Trumpa po strzelaninie na kolacji korespondentów
Nagranie z kamer monitoringu opublikowane przez Donalda Trumpa
Źródło: Reuters
Prezydent USA Donald Trump przekazał, że podejrzany o oddanie strzałów na balu korespondentów w Waszyngtonie to 31-letni mieszkaniec stanu Kalifornia. Policja poinformowała, że był on uzbrojony w strzelbę, pistolet i "wiele noży". Trump pokazał zdjęcie domniemanego napastnika. Co jeszcze o nim wiemy?
Kluczowe fakty:
  • Prezydent USA Donald Trump uczestniczył w sobotę w balu korespondentów Białego Domu w hotelu Hilton w Waszyngtonie.
  • W trakcie uroczystości w hotelowym lobby padły strzały. Służby zatrzymały podejrzanego mężczyznę.
  • Prezydent, pierwsza dama, wiceprezydent J.D. Vance i pozostali przedstawiciele administracji zostali ewakuowani z sali, gdzie odbywała się kolacja.

Na balu korespondentów Białego Domu, który odbywał się w sobotę wieczorem czasu lokalnego w hotelu Hilton w Waszyngtonie, rozległy się strzały. Będący na przyjęciu prezydent USA Donald Trump, pierwsza dama Melania Trump, wiceprezydent J.D. Vance oraz inni członkowie administracji zostali ewakuowani.

Strzelec został zatrzymany. Co o nim wiemy?

Kim jest strzelec?

Donald Trump na późniejszej konferencji prasowej powiedział, że napastnik był uzbrojony w wiele sztuk broni. Według policji mężczyzna miał przy sobie strzelbę, pistolet i "wiele noży". Najpewniej działał w pojedynkę. Nazwał go "szaleńcem".

Trafił do szpitala na badania. Nie wiadomo, jaka była jego motywacja.

Agencja AP podała, że sprawca to 31-letni Cole Tomas Allen z Torrance w Kalifornii. Policja ustaliła, że miał tej nocy wynajęty pokój w hotelu. Służby przeszukują jego mieszkanie w Kalifornii.

Trump udostępnił w mediach społecznościowych zdjęcie mężczyzny z gołym torsem, który - ze skrępowanymi rękoma - leży na ziemi. Prezydent USA nie napisał, kim jest osoba na zdjęciu, ale amerykańskie media podają, że to podejrzany o dokonanie ataku.

Domniemany sprawca ataku w Waszyngtonie
Domniemany sprawca ataku w Waszyngtonie
Źródło: Truth Social

Jak dokonał ataku?

Burmistrz Dystryktu Kolumbii Muriel Bowser przekazała, że "strzelec przebiegł przez punkt kontroli Secret Service w lobby hotelu". -Agenci zatrzymali podejrzanego. Jeden z agentów został ranny i został przetransportowany do lokalnego szpitala, gdzie w tej chwili jest poddawany procedurom - przekazała. Prezydent powiadomił wcześniej, że postrzelony tego wieczoru agent Secret Service jest w dobrym stanie.

- Nie mamy żadnego powodu, by obecnie uważać, że ktokolwiek inny był w to [dokonanie ataku - red.] zaangażowany - stwierdziła.

Służby ochraniające Donalda Trumpa
Służby ochraniające Donalda Trumpa
Źródło: PAP/EPA/YURI GRIPAS

Trump w mediach społecznościowych opublikował też nagranie, na którym widać, jak napastnik przebiega przez kontrolę bezpieczeństwa, a w pościg za nim ruszają przedstawiciele organów ścigania. Napastnik nie dotarł do sali balowej.

Klatka kluczowa-389220
Nagranie z kamer monitoringu opublikowane przez Donalda Trumpa
Źródło: Reuters

Napastnik nie dotarł do sali balowej, na której przebywał Trump, pierwsza dama, wiceprezydent i inni przedstawiciele gabinetu, a także setki dziennikarzy. Podejrzany otworzył ogień w lobby hotelowym i został ujęty przez służby.

- Strzelec leżał na ziemi i strzelał, gdy go zobaczyłem, byłem zaraz obok - powiedział dziennikarz CNN Wolf Blitzer. - Strzały były tak głośne, tak straszne, wszyscy byliśmy wystraszeni. Nie mieliśmy pojęcia, co się dzieje - dodał.

Trump: Melania natychmiast się zorientowała

Trump: Melania natychmiast się zorientowała

Padły strzały. Trump ewakuowany

PILNEPadły strzały. Trump ewakuowany

pc

pc
Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Truth Social

Donald TrumpWaszyngton
Adrian Wróbel
Adrian Wróbel
Dziennikarz tvn24.pl
