Zbombardowali szpital, zabili 20 osób. Netanjahu: tragiczny wypadek

W poniedziałkowym izraelskim ataku na szpital Nasera w mieście Chan Junus na południu Strefy Gazy zginęło co najmniej 20 osób, w tym pięciu dziennikarzy agencji Reutera, Associated Press i Al-Dżazira - przekazała agencja Reutera.
- Toczymy wojnę z terrorystami z Hamasu. Naszymi słusznymi celami są pokonanie Hamasu i sprowadzenie zakładników do domu - powiedział premier Izraela Benjamin Netanjahu.
Przekazał, że jego kraj głęboko żałuje tego zdarzenia i określił je jako "tragiczny wypadek". Szpital Nasera jest największą lecznicą na południu Strefy Gazy.
