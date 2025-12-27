Hamas wzywany do zaprzestania przemocy. Grupa opublikowała nagranie z egzekucji na ulicach Gazy Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Operację przeprowadziły włoska policja i gwardia finansowa, a koordynowała ją krajowa prokuratura do walki z mafią i terroryzmem. Jak przekazali funkcjonariusze, podejrzani są "oskarżeni o prowadzenie operacji finansowych, które prawdopodobnie przyczyniły się do działalności terrorystycznej".

Zatrzymany prezesa stowarzyszenia Palestyńczyków we Włoszech

"Podejrzani zbierali datki przeznaczone dla ludności cywilnej w Strefie Gazy, jednak okazało się, że ponad 71 procent tych środków trafiło do kasy Hamasu w celu sfinansowania jego skrzydła wojskowego oraz wsparcia rodzin zamachowców-samobójców lub osób zatrzymanych za terroryzm" - stanowi oświadczenie policji cytowane przez BBC.

Jak ustalono, aresztowani przekazali Hamasowi za pośrednictwem różnych stowarzyszeń siedem milionów euro. Policja przekazała ponadto, że w ramach śledztwa skonfiskowano aktywa o wartości ponad ośmiu milionów euro.

Śledczy określili prezesa stowarzyszenia Palestyńczyków we Włoszech Mohammada Hannouna jako członka zagranicznego oddziału Hamasu i lidera jego włoskiej komórki.

W ramach tej operacji kroki prawne podjęto wobec trzech stowarzyszeń.

OGLĄDAJ: Ambasador Palestyny w Polsce: plan pokojowy to tylko pierwszy krok Zobacz cały materiał