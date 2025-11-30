Ilu Palestyńczyków zostało zabitych w Strefie Gazy? Podali dane

Reporter CNN w rejonie "żółtej linii" w Strefie Gazy Źródło: [2025 Cable News Network All Rights Reserved]

Według resortu zdrowia Strefy Gazy, które zacytowała agencja AFP, liczba ofiar sięgnęła już 70,1 tys., a od czasu wejścia w życie zawieszenia broni między Izraelem a Hamasem 10 października zginęło co najmniej 352 Palestyńczyków. Dwoje dzieci zginęło w sobotnich izraelskich atakach na południu Strefy Gazy.

Pomimo ogłoszonego półtora miesiąca temu rozejmu regularnie dochodzi do izraelskich ataków na Strefę Gazy. Według Tel Awiwu ataki są odpowiedzią na naruszenie porozumienia przez Hamas.

Dane publikowane przez ministerstwo zdrowia Strefy Gazy są powszechnie uważane za wiarygodne. Powołuje się na nie m.in. Organizacja Narodów Zjednoczonych.

Wojna w Strefie Gazy

Wojna w Strefie Gazy rozpoczęła się 7 października 2023 roku atakiem Hamasu na południowy Izrael. Zabito w nim blisko 1200 osób, a 251 porwano. Izraelska armia podaje, że w walkach w Strefie Gazy poległo ponad 470 żołnierzy.

Większość walk w Strefie Gazy ustała wraz z wprowadzeniem 10 października rozejmu w trwającej od 7 października 2023 roku wojnie Izraela z Hamasem. Większość Strefy Gazy jest zrujnowana. Palestyńskie służby szacują, że pod gruzami spoczywa jeszcze około 10 tysięcy ciał. Wraz z procesem wydobywania zwłok resort zdrowia dopisuje do listy kolejne ofiary.

