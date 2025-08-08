Logo strona główna
Świat

"Ta wojna to nie ich wina. Dlaczego mają za to płacić życiem?"

Dwuletni palestyński chłopiec na rękach matki
Lekarz ze Strefy Gazy: wojna to nie jest wina dzieci
Źródło: TVN24 BiS
Ta wojna musi się zakończyć. Wszyscy są odpowiedzialni i powinni pomóc tym dzieciom - mówił w rozmowie z TVN24 BiS doktor Thomas Adamkiewicz, amerykański pediatra polskiego pochodzenia, który obecnie ratuje ludzi w Strefie Gazy. Relacjonował dramatyczną sytuację, w której znaleźli się mieszkańcy tego obszaru, w tym ci najmłodsi. - Ta wojna to nie jest ich wina. Dlaczego dzieci mają za to płacić życiem – pytał. 

Dr Thomas Adamkiewicz, amerykański pediatra polskiego pochodzenia, który pracuje w Strefie Gazy, powiedział, że "rzeczywiście sytuacja tu jest bardzo trudna". - Jest niedożywienie, ludzie są głodni - relacjonował.

Wskazał, że dzieci są "bardzo niedożywione i niestety niektóre nie mogą przeżyć".

Trzymiesięczna dziewczynka w Strefie Gazy cierpi na niedożywienie
Trzymiesięczna dziewczynka w Strefie Gazy cierpi na niedożywienie
Źródło: Reuters

Zabijają tych, którzy oczekują na jedzenie

Adamkiewicz powiedział też, że ludność Gazy chodzi do punktów, w których prowadzona jest dystrybucja żywności. - Ale niestety nie rozumiem, dlaczego jest tam strzelanina prawie codziennie i dzieci są ranne. To nie są wypadki. I to jest bardzo szokujące - mówił.

Izrael regularnie ostrzeliwuje punkty, w których rozdysponowana jest pomoc humanitarna. W niedzielę izraelscy żołnierze zabili 23 Palestyńczyków czekających na jedzenie, dzień wcześniej w podobnej sytuacji zginęło 18 osób. Od czasu powstania Fundacji Humanitarnej dla Gazy (GHF) regularnie pojawiają się informacje o Palestyńczykach, którzy giną w pobliżu koordynowanych przez GHF punktów wydawania pomocy.

"Nie stanowili zagrożenia", nie żyją
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Nie stanowili zagrożenia", nie żyją

Od 27 maja do 31 lipca w pobliżu ośrodków GHF zabitych zostało 859 osób - podała AP, cytując raport Organizacji Narodów Zjednoczonych. Setki kolejnych - na trasach konwojów żywnościowych. Izrael i GHF przekonują, że liczba ofiar jest wyolbrzymiona.

Chan Junis, Strefa Gazy. Palestyńczycy gromadzą się, aby otrzymać żywność
Chan Junis, Strefa Gazy. Palestyńczycy gromadzą się, aby otrzymać żywność
Źródło: Hani Alshaer/Anadolu/Abaca/PAP

Wspierana przez Izrael i Stany Zjednoczone Fundacja Humanitarna dla Gazy powstała w maju i zastąpiła mechanizm pomocowy ONZ. Od tego czasu jest mocno krytykowana przez światowe organizacje pomocowe. Zaniepokojenie wzbudza nie tylko niewystarczający poziom pomocy, ale i doniesienia o śmierciach Palestyńczyków w pobliżu placówek. Krytycy podkreślają, że rozdawana przez GHF żywność musi zostać ugotowana, do czego potrzeba wody i paliwa, których tam najczęściej nie ma, a ilość rozdanej pomocy jest zdecydowanie niewystarczająca.

Choroby stają się chroniczne

Adamkiewicz pytany o to, na czym polega jego praca w szpitalu, odparł, że "to jest ogólna pediatra". - Przeważnie teraz (pacjenci - red.) bardzo ciepią na zapalenie płuc i mają choroby żołądkowe, które stają się chroniczne - tłumaczył.

Powiedział, że w Gazie jest problem z wodą. - Sytuacja sanitarna nie jest dobra i to wszystko odbija się na dzieciach - przekazał. Dodał też, że lekarze mają problem z dostępem do leków,

"Trwa ludobójstwo, którego nie dostrzegają Izraelczycy. Dla nich Strefa Gazy nie istnieje"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Trwa ludobójstwo, którego nie dostrzegają Izraelczycy. Dla nich Strefa Gazy nie istnieje"

Jacek Tacik

- To jest bardzo trudna sytuacja dla kolegów chirurgów, którzy mają wielkie braki. Mają trudności, żeby przeprowadzać operacje, a bardzo dużo ludzi jest rannych - powiedział.

"Ta wojna to nie ich wina. Dlaczego mają za to płacić życiem?"

- Ta wojna musi się zakończyć, wszyscy to mówią, że ta wojna musi się zakończyć, bo to jest sytuacja niemożliwa - ocenił Adamkiewicz.

Jeśli chodzi o jedzenie w Strefie Gazy lekarz przekazał, że niektóre rzeczy można czasem kupić na rynkach, ale "ceny są bardzo wysokie i nie każdy może sobie na to pozwolić". Adamkiewicz powiedział, że setki dzieci przypominają "szkielety".

Chcą pełnej okupacji Strefy Gazy. Media: izraelski rząd poparł plan
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Chcą pełnej okupacji Strefy Gazy. Media: izraelski rząd poparł plan

Pediatra ocenił, że Izrael nawet bez zajęcia całej Strefy Gazy "powinien być odpowiedzialny za zdrowie wszystkich dzieci". - To , że dzieci teraz cierpią, to nie to nie jest ich wina. Ta wojna (...) to nie jest ich wina. Dlaczego dzieci mają za to płacić życiem? - zauważył.

Adamkiewicz powiedział też, że "nie tylko Izrael, wszystkie kraje dookoła i Unia Europejska, wszyscy są odpowiedzialni i powinni pomóc tym dzieciom". - Polska ma też brać udział przy tym i naciskać, żeby te dzieci miały odpowiednie leczenie i żywność - zaapelował.

Wojna w Strefie Gazy rozpoczęła się 7 października 2023 roku, gdy Hamas zaatakował południowy Izrael, zabijając około 1200 osób, głównie cywilów, i porwał na terytorium Gazy 251 kolejnych. Według ministerstwa zdrowia Gazy izraelski odwet pochłonął już ponad 60 tysięcy ofiar.

OGLĄDAJ: Dziesiątki dzieci z ranami snajperskimi. "Tak jakby ktoś na nich ćwiczył cel"
Protest w Londynie przeciwko zabijaniu dzieci w Strefie Gazy. Według palestyńskiego Ministerstwa Zdrowia ponad 30 procent wszystkich ofiar w Strefie Gazy od października 2023 r. stanowiły dzieci.

Dziesiątki dzieci z ranami snajperskimi. "Tak jakby ktoś na nich ćwiczył cel"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kkop/ft

Źródło: TVN24 BiS, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/HAITHAM IMAD

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica