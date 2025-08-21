Logo strona główna
Świat

Netanjahu zapowiada negocjacje, jednocześnie rusza ofensywa Izraela

Zniszczone budynki w Strefie Gazy
Izrael przeprowadza ataki w Strefie Gazy. Przesiedleni Palestyńczycy ryzykują życiem, by zdobyć jedzenie
Źródło: Reuters
Premier Izraela Benjamin Netanjahu oznajmił, że jego kraj rozpocznie natychmiastowe negocjacje w sprawie uwolnienia wszystkich zakładników przetrzymywanych w Strefie Gazy i dotyczących zakończenia wojny na warunkach akceptowalnych dla Izraela. Jego wypowiedź padła w czasie, gdy jednocześnie rusza nowa ofensywa na miasto Gaza.

Benjamin Netanjahu przybył w czwartek do Strefy Gazy, gdzie spotkał się z izraelskimi żołnierzami. Na opublikowanym w mediach nagraniu powiedział, że przybył do niej, "by zatwierdzić przedstawiony przez wojsko plan zajęcia miasta Gazy i pokonania Hamasu".

- Jednocześnie wydałem instrukcje, aby rozpocząć natychmiastowe negocjacje w sprawie uwolnienia wszystkich naszych zakładników oraz zakończenia wojny na warunkach akceptowalnych dla Izraela - oznajmił Netanjahu, cytowany przez agencję Reutera. - Jesteśmy w fazie podejmowania decyzji - dodał Netanjahu.

Nowe ofensywa Izraela

Reuters, nawiązując do przyjazdu Natanjahu do Strefy Gazy, przypomniał, że w środę wojsko izraelskie powołało 60 tysięcy rezerwistów. Jest to znak, że rząd Izraela przystępuje do realizacji planu pomimo międzynarodowego sprzeciwu - oceniła agencja Reutera.

Izraelski rząd zapowiedział na początku sierpnia nową kampanię przeciwko Hamasowi i zdobycie Gazy. Minister obrony Israel Kac zatwierdził w nocy z wtorku na środę plan operacji. Według doniesień medialnych prowadzona w kilku fazach kampania ma potrwać kilka miesięcy i rozpocząć się od przesiedlenia ok. miliona zamieszkujących Gazę cywilów, czyli blisko połowy wszystkich mieszkańców tego terytorium.

W środę rzecznik Sił Obronnych Izraela gen. Efi Defrin ogłosił, że wojsko "nie czeka" i rozpoczęło już wstępne operacje stanowiące pierwszą fazę zaplanowanego ataku na miasto Gaza - główny ośrodek miejski Strefy Gazy. Żołnierze kontrolują już obrzeża miasta - powiedział Defrin dziennikarzom.

Wcześniej od kilku dni informowano już o wzmożonych walkach na przedmieściach Gazy.

Autorka/Autor: tas//mm

Źródło: Reuters, PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: ABIR SULTAN/PAP/EPA

IzraelBenjamin NetanjahuAutonomia PalestyńskaStrefa Gazy
