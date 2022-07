Dla jednych bohater, dla innych zbrodniarz. Kim jest człowiek, którego chcą obalić Lankijczycy?

Przewodniczący parlamentu Sri Lanki poinformował w sobotę, że prezydent tego kraju Gotabaya Rajapaksa zamierza ustąpić z urzędu. Padła data – środa, 13 lipca. To pokłosie antyrządowych demonstracji, które w sobotę przerodziły się w gwałtowne zamieszki. Tłum wdarł się do rezydencji szefa państwa, żądając jego rezygnacji. Agencja Reutera przypomina polityczną drogę prezydenta Rajapaksy - dla jednych bohatera narodowego, dla innych zbrodniarza.

- Prezydent Sri Lanki Gotabaya Rajapaksa zamierza ustąpić z urzędu w najbliższą środę 13 lipca - poinformował w sobotę przewodniczący parlamentu Mahinda Yapa Abeywardana. Tego dnia tłum antyrządowych demonstrantów, domagających się rezygnacji szefa państwa, wdarł się do jego rezydencji. Jak dodał przewodniczący, decyzja prezydenta o ustąpieniu została podjęta "w celu zapewnienia pokojowego przekazania władzy". - Dlatego zwracam się do społeczeństwa o poszanowanie prawa i zachowanie spokoju – stwierdził Mahinda Yapa Abeywardana.

Wcześniej w sobotę gotowość do złożenia rezygnacji zadeklarował premier Ranil Wickremesinghe - pod warunkiem utworzenia nowego rządu, składającego się z przedstawicieli wszystkich partii. Kilka godzin potem tłum protestujących wdarł się do jego prywatnej rezydencji i ją podpalił. Premiera już tam wówczas nie było, został ewakuowany, podobnie zresztą jak prezydent.

Droga do władzy

W przeciwieństwie do swojego starszego brata Mahindy, który pozostawał u władzy przez blisko 20 lat, pełniąc kolejno urząd prezydenta i premiera, Gotabaya Rajapaksa z początku nie planował politycznej kariery - pisze Reuters. W wieku 21 lat wstąpił do wojska, gdzie służył przez dwie dekady, dochodząc do stopnia podpułkownika. Potem przeszedł na wcześniejszą emeryturę i wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, gdzie pracował w branży informatycznej.