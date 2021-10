Apel o nałożenie kolejnych sankcji na Białoruś

Szef łotewskiej dyplomacji Edgars Rinkevics wezwał do nałożenia kolejnych sankcji gospodarczych na Białoruś. Celem jest zwiększenie presji na reżim prezydenta Aleksandra Łukaszenkę, którego Unia Europejska oskarża o przerzut nielegalnych migrantów do Polski i państw bałtyckich.

"Długa dyskusja"

Ambasador Sadoś miał podkreślić, że Polska nieustannie apeluje do organizacji międzynarodowych, w tym w szczególności do odpowiednich agend ONZ - Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców oraz Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji, o podjęcie natychmiastowych działań w celu rozwiązania sytuacji we współpracy z Białorusią. W apelach tych podkreśla się, że kontynuacja działań reżimu Łukaszenki i dalszy transfer migrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki na Białoruś może mieć bardzo poważne konsekwencje i doprowadzić do kryzysu humanitarnego w tym kraju.