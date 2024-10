Wpis biura argentyńskiego prezydenta Javiera Milei z okazji rocznicy odkrycia Ameryki przez Krzysztofa Kolumba wywołał dyskusję i falę kontrowersji w Ameryce Południowej - donosi Reuters. We wpisie podkreślono, że 12 października 1492 roku był "początkiem cywilizacji na kontynencie amerykańskim". Z tymi słowami otwarcie nie zgadza się między innymi obecna prezydent Meksyku, Claudia Sheinbaum. Prezydenta Argentyny skrytykował też dyktator Wenezueli Nicolas Maduro.

Dokładnie 12 października hiszpańska wyprawa dowodzona przez Krzysztofa Kolumba dotarła do pierwszego skrawka Ameryki. Z okazji rocznicy tego wydarzenia biuro prezydenta Argentyny Javiera Milei opublikowało w sobotę w mediach społecznościowych wpis podkreślający, że przybycie odkrywcy zapoczątkowało oświecenie w regionie.

"Oznaczyło to początek cywilizacji na kontynencie amerykańskim" - podkreślano we wpisie, który podał dalej na swoim profilu argentyński prezydent.

We wpisie zaznaczono, że twierdzi się, iż Kolumb "otworzył nową erę postępu". Wielu komentujących zwracało uwagę, że europejscy kolonizatorzy stosowali okrutne praktyki, które uderzały w rdzenne kultury, zamieszkujące tereny obu Ameryk przed odkryciami geograficznymi. Agencja Reutera przypomina, że przybycie Kolumba na obecne Bahamy doprowadziło do stuleci hiszpańskiej i portugalskiej dominacji nad regionem rozciągającym się od większości dzisiejszych Stanów Zjednoczonych do Antarktydy.