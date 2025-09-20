Logo strona główna
Świat

Wysłannik Trumpa: Drony nad polską to nie przypadek. To był test

Keith Kellogg
Rosyjskie drony wleciały do Polski. Uszkodzony został dom w miejscowości Wyryki
Źródło: TVN24
Wystrzelenie przez Rosję dronów nad Polskę nie było przypadkowe - ocenił specjalny wysłannik prezydenta USA do spraw Ukrainy generał Keith Kellogg. Stwierdził, że jako Zachód "musimy na to odpowiedzieć jak na test".
Kluczowe fakty:
  • Wysłannik prezydenta USA odmiennie od samego Donalda Trumpa ocenił wtargnięcie rosyjskich dronów do Polski.
  • "Historia się nie powtarza, ale z pewnością się rymuje" - wskazał, tłumacząc, że zachowanie Putina przypomina mu sytuację sprzed II wojny światowej.
  • Gen. Kellogg zapewnił też, że decyzja co do ewentualnych ustępstw terytorialnych w wojnie w Ukrainie należy tylko do rządu w Kijowie.

"Gdyby wszystkie (drony - red.) wleciały jednocześnie, może można by to nazwać wypadkiem. Ale sześć godzin (wlatywania - red.) dronów? To test, by sprawdzić, jak zachowa się Zachód. I musimy na to odpowiedzieć jak na test" - oznajmił specjalny wysłannik prezydenta USA ds. Ukrainy gen. Keith Kellogg, odnosząc się do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony w nocy z 9 na 10 września.

Keith Kellogg
Keith Kellogg
Źródło: PAP/EPA/ SARAH SILBIGER / POOL

Ocena amerykańskiego wysłannika jest odmienna od wyrażonej przez prezydenta USA Donalda Trumpa, który powiedział, że "to mógł być błąd".

Putin to "manipulator"

W rozmowie z "Telegraph" Kellogg wyraził przekonanie, że przywódca Rosji Władimir Putin to "manipulator", któremu "można się przeciwstawić tylko siłą".

Generał zgodził się z opinią, że jeśli Rosja podbije Ukrainę, to następnie zaatakuje któryś z krajów NATO. "Trzeba patrzeć na putinowską Rosję jak na mocarstwo ekspansjonistyczne. On chce odbudować rosyjskie imperium. Wystarczy spojrzeć na historię. Daj mu palec, chwyci całą rękę" - oznajmił Kellogg.

OGLĄDAJ: Trump popełnił ogromny błąd? "Sprawił wielką radość Putinowi"
Władimir Putin

Trump popełnił ogromny błąd? "Sprawił wielką radość Putinowi"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Jak powiedział, zachowanie Putina przypomina mu sytuację sprzed II wojny światowej - gdy w 1938 r. Hitler "twierdził, że zależy mu tylko na Sudetach, potem chciał Nadrenię, potem Polskę, a potem mieliśmy II wojnę światową".

"Historia się nie powtarza, ale z pewnością się rymuje. Dokładnie to się dzieje w Ukrainie. Musimy go (Putina - red.) powstrzymać już teraz" - wskazał..

Rosja nie jest gotowa do zawarcia pokoju

Jego zdaniem trzeba stawić czoło agresywnym przechwałkom Putina, że Rosja jest potęgą nuklearną. Według niego przykładem może być reakcja prezydenta Donald Trumpa na poczynania Korei Północnej.

"Kiedy Korea Północna oznajmiła mu, że posiada broń nuklearną, odparł: - Ja też. Mam czerwony guzik. Jest większy niż wasz i lepiej działa". "Putin jest realistą i jeśli podniesie się stawkę, to on się wycofa" - ocenił Kellogg.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Terror" w Dnieprze. Spadły rosyjskie pociski

"Terror" w Dnieprze. Spadły rosyjskie pociski

Rosja atakuje Ukrainę. Polskie wojsko poderwało myśliwce

Rosja atakuje Ukrainę. Polskie wojsko poderwało myśliwce

Polska

Zdaniem Kellogga Ukraina jest gotowa do zawarcia pokoju, ale Rosja nie. "Niestety (Putin) myśli, że wygrywa tę wojnę, ale tak nie jest. Trump daje mu swobodę i czas na podejście do stołu negocjacyjnego, ale wciąż mamy karty w zanadrzu" - oznajmił.

"Trump nie handluje ukraińską ziemią"

Kellogg podkreślił, że decyzja o tym, czy Ukraina będzie musiała się zrzec części terytorium w zamian za pokój, należy tylko do rządu w Kijowie.

"Trump nie handluje ukraińską ziemią. (Decydowanie o ewentualnych ustępstwach terytorialnych - red.) to kompetencja (prezydenta Ukrainy Wołodymyra) Zełenskiego i nikogo innego. Ale bądźmy realistami: obwód doniecki jest okupowany (przez Rosję - red.) w 65 procentach, a ługański w 98 procentach. Trzeba pogodzić się z rzeczywistością" - ocenił. Podkreślił przy tym, że USA nigdy nie uznały sowieckiego zwierzchnictwa nad krajami bałtyckimi, choć te de facto były częścią ZSRR.

Był zwykły wtorek, gdy zacząłem rozumieć prezydenta Donalda Trumpa
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Był zwykły wtorek, gdy zacząłem rozumieć prezydenta Donalda Trumpa

Michał Sznajder

Zdaniem Kellogga nowy sojusz Rosji z Chinami i Koreą Północną stanowi zagrożenie nie tylko dla USA, ale też całej społeczności światowej. "Wcześniej mieliśmy do czynienia z każdym z (tych państw) z osobna, a teraz wszyscy naraz podnieśli głowę. Nie mamy jeszcze dobrego planu, jak na to odpowiedzieć" - przyznał.

OGLĄDAJ: Szef MON: wszystkie informacje, które dostaję, dostaje też prezydent
pc

Szef MON: wszystkie informacje, które dostaję, dostaje też prezydent

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kkop/ads

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ SARAH SILBIGER / POOL

