Specjalna pożyczka pomoże sfinansować mur dronowy w Europie

Kluczowe fakty: Komisarz UE do spraw obrony Andrius Kubilius planuje w przyszłym tygodniu wideokonferencję z udziałem ministrów obrony na temat muru dronowego.

- Ostatnie wydarzenia w Rumunii i Polsce po raz kolejny uwypukliły, że Unia Europejska powinna mieć możliwość się bronić - mówił w piątek rzecznik Komisji Europejskiej Thomas Regnier.

Jak przekazał, budowa systemu antydronowego będzie mogła być finansowana z programu SAFE, przewidującego 150 miliardów euro w pożyczkach na inwestycje państw członkowskich UE w obronność.

Komisarz do spraw obrony Andrius Kubilius poinformował w czwartek, że w przyszłym tygodniu zamierza odbyć wideokonferencję z ministrami obrony państw członkowskich na temat zbudowania systemu obrony przed dronami.

Thomas Regnier potwierdził w piątek, że Kubilius "będzie kontynuował prace nad murem dronowym". - Ostatnie wydarzenia w Rumunii i Polsce po raz kolejny uwypukliły, że Unia Europejska powinna mieć możliwość się bronić. Obejmuje to ochronę naszych krajów na pierwszej linii frontu i Ukrainy przed potencjalnymi atakami dronów - wyjaśniał.

Pytany o to, czy ta inicjatywa będzie finansowana z nowego programu pożyczek SAFE na projekty obronne, rzecznik KE odpowiedział, że jest taka możliwość. Państwa członkowskie, korzystające z pożyczek, będą musiały jednak zawrzeć takie projekty w swoich planach narodowych.

- Instrument SAFE może przyczynić się do budowy muru, jeśli państwa członkowskie w swoich planach krajowych, które przedłożą nam do 30 listopada, będą rzeczywiście domagać się pewnych elementów, które mogłyby potencjalnie przyczynić się do powstania tego muru - powiedział. Jak dodał, Ukraina też będzie mogła z tego korzystać, ponieważ także będzie uczestniczyć w programie SAFE.

Program SAFE. Polska skorzysta najbardziej

Program SAFE opiewa na 150 miliardów euro. Polsce przyznana została największa część z tej puli - na kwotę 43,7 miliarda euro. W dalszej kolejności po nieco ponad 16 miliardów euro otrzymać mają Rumunia, Francja i Węgry. Łącznie z pożyczek ma skorzystać 19 państw UE.

Pożyczki w ramach SAFE - udzielane krajom UE, a zaciągane przez KE - będą gwarantowane unijnym budżetem. Środki będzie można przeznaczać zarówno na sprzęt wojskowy, jak i amunicję.

Program preferencyjnych pożyczek SAFE został ustanowiony w czasie polskiego przewodnictwa w Radzie UE, o co zabiegała polska prezydencja. Jest elementem planu dozbrajania Europy w związku z między innymi rozwijaniem potencjału militarnego przez Rosję.

