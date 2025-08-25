Śmierć na wakacjach w Turcji. Dwóch martwych nastolatków w hotelowym pokoju

Turcja. Stambuł na nagraniach archiwalnych Źródło: Reuters Archive

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Tureckie służby badają okoliczności śmierci dwóch młodych Holendrów w wieku 15 i 17 lat, którzy zmarli w pokoju hotelowym w Stambule. Informację o ich śmierci potwierdziło holenderskiemu nadawcy publicznemu NOS Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Hadze, które poinformowało również, że jest w kontakcie z rodziną i lokalnymi służbami.

Chłopcy zostali znalezieni martwi 22 sierpnia w swoim pokoju hotelowym. Około południa pracownicy hotelu postanowili wejść do środka, słysząc dochodzące z wnętrza hałasy - według późniejszych ustaleń tureckich mediów usłyszeli głos ojca wołającego do swoich synów. Wezwana na miejsce pomoc medyczna nie była już w stanie pomóc nastolatkom, 57-letni mężczyzna w stanie ciężkim trafił zaś do szpitala.

Śmierć na wakacjach. Media: poczuli się źle po kolacji

Według portalu holenderskiej gazety "Algemeen Dagblad", dwóch nastolatków wraz z 57-letnim ojcem, wybrali się do Turcji na wakacje. Wieczór poprzedzający tragedię spędzili w dzielnicy Taksim, rozrywkowym centrum Stambułu, gdzie zjedli wspólnie kolację.

Według tureckiego dziennika "Hürriyet" ojciec chłopaków miał powiedzieć ratownikom medycznym, że wkrótce po powrocie z kolacji zachorowali. Policja wszczęła dochodzenie w sprawie tego incydentu. Jak pisze NOS, początkowo zakładano, że przyczyną śmierci mogło być zatrucie pokarmowe, ale nie zostało to jeszcze potwierdzone, a dokładne okoliczności mają zostać ustalone w toku śledztwa. W pokoju zajmowanym przez holenderską rodzinę nie stwierdzono śladów przemocy.