Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Śmierć na wakacjach w Turcji. Dwóch martwych nastolatków w hotelowym pokoju

shutterstock_1633438744
Turcja. Stambuł na nagraniach archiwalnych
Źródło: Reuters Archive
Media informują o śmierci dwóch nastolatków z północy Holandii, którzy wraz z 57-letnim ojcem przebywali na wakacjach w Turcji. Ciała chłopaków znaleziono w hotelowym pokoju w Stambule.

Tureckie służby badają okoliczności śmierci dwóch młodych Holendrów w wieku 15 i 17 lat, którzy zmarli w pokoju hotelowym w Stambule. Informację o ich śmierci potwierdziło holenderskiemu nadawcy publicznemu NOS Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Hadze, które poinformowało również, że jest w kontakcie z rodziną i lokalnymi służbami.

Chłopcy zostali znalezieni martwi 22 sierpnia w swoim pokoju hotelowym. Około południa pracownicy hotelu postanowili wejść do środka, słysząc dochodzące z wnętrza hałasy - według późniejszych ustaleń tureckich mediów usłyszeli głos ojca wołającego do swoich synów. Wezwana na miejsce pomoc medyczna nie była już w stanie pomóc nastolatkom, 57-letni mężczyzna w stanie ciężkim trafił zaś do szpitala.

Nie żyje Chorwat zaatakowany przez Polaków. "Nie ma tu już koegzystencji"
Dowiedz się więcej:

Nie żyje Chorwat zaatakowany przez Polaków. "Nie ma tu już koegzystencji"

Śmierć na wakacjach. Media: poczuli się źle po kolacji

Według portalu holenderskiej gazety "Algemeen Dagblad", dwóch nastolatków wraz z 57-letnim ojcem, wybrali się do Turcji na wakacje. Wieczór poprzedzający tragedię spędzili w dzielnicy Taksim, rozrywkowym centrum Stambułu, gdzie zjedli wspólnie kolację.

Według tureckiego dziennika "Hürriyet" ojciec chłopaków miał powiedzieć ratownikom medycznym, że wkrótce po powrocie z kolacji zachorowali. Policja wszczęła dochodzenie w sprawie tego incydentu. Jak pisze NOS, początkowo zakładano, że przyczyną śmierci mogło być zatrucie pokarmowe, ale nie zostało to jeszcze potwierdzone, a dokładne okoliczności mają zostać ustalone w toku śledztwa. W pokoju zajmowanym przez holenderską rodzinę nie stwierdzono śladów przemocy.

Czy z tureckich hoteli zniknie "all inclusive"?
Dowiedz się więcej:

Czy z tureckich hoteli zniknie "all inclusive"?

Autorka/Autor: am

Źródło: NOS.nl, "Algemeen Dagblad"

Źródło zdjęcia głównego: Filmbildfabrik/Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
StambułTurcjaturystykaPolicja
Czytaj także:
Kamil Żbikowski został prezydentem Zabrza
Kim jest nowy prezydent Zabrza? Odwrócił wynik w drugiej turze
Katowice
imageTitle
Brutalna sprzeczka w szatni. Wyrzucony z klubu piłkarz dołączył do zespołu Polaka
Najnowsze
Polska pomoc dla Ukrainy to prawie siedem procent PKB? Jak czytać te dane
Pomoc dla Ukraińców. Aż niemal siedem procent PKB? Nie
Michał Istel
Atak na taksówkarza w Krakowie
Nożownik zaatakował taksówkarza. Wiadomo, czego dotyczyła sprzeczka
Kraków
Mężczyzna szedł autostradą A4
Niebezpiecznie na A4. "Spacerował po autostradzie. Przy uchu trzymał telefon"
Kraków
Tajfun Kajiki zbliża się do Wietnamu
Pół miliona ewakuowanych. Tajfun uderzył
METEO
Pijany mężczyzna nie mógł wrócić na deskę
Pijany pływał na desce, wpadł do wody
Wrocław
imageTitle
Buksa we Włoszech. Przechodzi testy medyczne
Najnowsze
Kontrola dokumentów, straż graniczna
Agresywni pasażerowie na lotnisku. Nie polecieli do Malagi
Łódź
imageTitle
Mistrzyni kombinacji norweskiej olimpijką w skokach narciarskich?
EUROSPORT
Przejechał przez przejście tuż przed pieszymi
Przejechał przez przejście tuż przed pieszymi. Nagranie
Kujawsko-Pomorskie
Atak Izraela na szpital im. Nasera w Strefie Gazy
Izrael zaatakował szpital w Gazie. Dziennikarze wśród ofiar
Świat
imageTitle
Spowodował zamieszanie na US Open. Organizatorzy bez litości
EUROSPORT
Larwa muchy śrubowej
Mucha śrubowa w ciele człowieka. Pierwszy przypadek w USA
METEO
Na hulajnogach najczęściej wypadki mają nastolatkowie (zdj. ilustracyjne)
Pies zaatakował 11-latka na hulajnodze
WARSZAWA
BALTYK SINICE
Sinice w jeziorach. W tych miejscach nie można się kąpać
shutterstock_1455993803
Polskie obywatelstwo po 10 latach? Prezydent proponuje
Awionetka
Spadła awionetka. Dwie osoby nie żyją
Poznań
haker
Skandal we Włoszech. Tysiące mężczyzn zamieszczało w internecie intymne zdjęcia swoich żon
Świat
Dzik (zdjęcie ilustracyjne)
W tej stolicy postawiono pułapki na dziki
METEO
shutterstock_1451701130
Pasażerowie wyproszeni z samolotu. Powodem "ekstremalny upał"
Świat
Policjantka uratowała psy
Wracała z urlopu, na drodze zauważyła dwa psy
Poznań
Park Narodowy Doliny Dolnej Odry
Powstanie Park Narodowy Doliny Dolnej Odry. Jest projekt ustawy
Szczecin
pieniadze pln kalkulator podatki shutterstock_1449753521_S
Weto prezydenta do zmian w podatkach. "Nie godzę się na to"
BIZNES
Auto wylądowało w polu kukurydzy
Uciekała przed policją, bo nie ma prawa jazdy. Oto efekt
Poznań
imageTitle
Nocne włamanie, skradziono kilka rowerów. Kłopoty zespołu przed etapem Vuelty
EUROSPORT
pieniadze portfel wydatki senior emeryt emerytura renta shutterstock_2391938409
Dorabianie do emerytury. Wchodzą nowe progi
BIZNES
Nawrocki: podpisałem 5 kolejnych ustaw, 3 zawetowałem
Nawrocki: podpisałem pięć kolejnych ustaw, trzy zawetowałem
Rekordowo niski stan Wisły
Wody w Wiśle jeszcze mniej. Kolejny rekord
WARSZAWA
Siostra zakonna padła ofiarą oszustów
Wyszła z zakonu, zniknęła na trzy dni. "Byłam pod wpływem osób"
Łódź
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica