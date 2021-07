Próbowali dostać się do Włoch, ich łódź zatonęła. 17 osób zginęło

Tunezyjski Czerwony Półksiężyc poinformował w środę o zatonięciu łodzi z migrantami próbującymi dostać się do Włoch. W wyniku tego zdarzenia zginęło 17 osób. Ofiary śmiertelne pochodziły z Bengalu, regionu w Azji Południowej, należącego do Bangladeszu i częściowo do Indii.