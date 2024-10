Na ciele Sary Sharif, 10-latki, której zwłoki znaleziono w zeszłym roku w jej domu w brytyjskim hrabstwie Surrey, stwierdzono ponad 70 śladów obrażeń. Sekcja zwłok wykazała też, że na kilka dni przed śmiercią dziewczynka doznała dwóch urazów mózgu. Te mogły przyczynić się do jej zgonu. Dokładna przyczyna śmierci dziecka nie została jednak wskazana. Zdaniem patologa doprowadziła do niej "kumulacja" licznych czynników.

Przed sądem w Londynie toczy się proces ojca, macochy i wujka 10-letniej Sary Sharif, której zwłoki 10 sierpnia 2023 roku znaleziono w jej domu w mieście Woking, w brytyjskim hrabstwie Surrey. Miesiąc później matka zmarłej dziewczynki, zamieszkała na Wyspach Polka, Olga Sh., mówiła dziennikarce programu "Uwaga!" TVN , że na ciele jej córki było tyle obrażeń, iż miała trudność, by ją rozpoznać. - Żadna matka nie powinna oglądać czegoś takiego - powiedziała pani Olga. - Miała napuchnięty policzek, z drugiej strony miała siniaki. Do tej pory, gdy zamykam oczy, widzę, jak wyglądało moje dziecko - dodała.

Do zgonu dziecka nie doszło w następstwie przyczyn naturalnych

Do zgonu mogły się przyczynić urazy mózgu, których Sara doświadczyła od 2 do 5 dni przed zgonem. Nie da się też wykluczyć, że stwierdzone na ciele 10-latki poparzenia doprowadziły do wystąpienia u niej sepsy - dodaje "Independent", relacjonując przedstawione przed sądem zeznania ekspertów. Dr Cary podkreślił, że do zgonu dziecka nie doszło w następstwie przyczyn naturalnych - informuje "The Guardian".