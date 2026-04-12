Świat Zderzenie szybowców w Słowacji. Nie żyje polski pilot Filip Czekała

Borisov w Wielkiej Fatrze w Słowacji Źródło: Google Earth

Do wypadku doszło po południu w trudno dostępnym górskim terenie. Na miejsce przyleciała ekipa ratownicza z bazy śmigłowców Air Transport-Europe (ATE) w Bańskiej Bystrzycy.

"W jednym z szybowców byli obywatele Polski i Czech, w drugim obywatel Austrii. Niestety obywatel RP doznał obrażeń, w wyniku których zginął na miejscu" - podała słowacka policja.

Rzeczniczka Air Transport-Europe (ATE) Zuzana Hopjakova poinformowała agencję TASR, że obywatel Czech odniósł obrażenia głowy i kończyn dolnych, ale był przytomny.

Drugi szybowiec pilotował obywatel Austrii, który nie odniósł obrażeń.

Zawody zawieszone

Piloci brali udział w międzynarodowych zawodach szybowcowych FCC, które rozpoczęły się w niedzielę na lotnisku w Prievidzy koło Trencina. Uczestniczy w nich kilkudziesięciu pilotów szybowcowych z różnych krajów.

Impreza była zaplanowana do 23 kwietnia. Szef operacji lotniczych lotniska, Lubosz Janoszik powiedział, że po wypadku niedzielne konkurencje zostały odwołane.

