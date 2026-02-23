Wstrzymali dostawy energii do Ukrainy

Stan wyjątkowy na Słowacji. Konflikt dyplomatyczny z Kijowem wisi na włosku Źródło: TVN

Premier Słowacji zapowiedział, że wstrzymywanie dostaw energii elektrycznej do Ukrainy zostanie zniesione, gdy Kijów wznowi dostawy rosyjskiej ropy na Słowację.

Premier Słowacji Robert Fico Źródło: PAP/EPA/DOMINIKA KORTVELYESIOVA

- To pierwszy wzajemny krok, do którego podjęcia rząd słowacki jest uprawniony bez naruszania jakichkolwiek międzynarodowych zasad i zobowiązań - powiedział Fico. - Jeśli strona ukraińska będzie nadal szkodzić interesom Słowacji w zakresie dostaw surowców strategicznych, rząd słowacki ponownie rozważy swoje dotychczasowe konstruktywne stanowisko w sprawie członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej i przygotuje dalsze środki - zapowiedział premier Słowacji.

Robert Fico takie rozwiązanie zapowiadał już w niedzielę, przekonując, że Słowacja ma prawo do takiej reakcji po niewznowieniu przez Kijów dostaw rosyjskiej ropy naftowej na Słowację przez rurociąg Przyjaźń.

- Jeśli prezydent Ukrainy sugeruje nam, że powinniśmy kupować gaz i ropę gdzie indziej niż w Rosji, mimo że jest to trudniejsze i droższe, a my tracimy duże pieniądze, mamy prawo odpowiedzieć - mówił wówczas.

Zaatakowali Rosjanie, Fico wini Zełenskiego

Fico zarzuca Zełenskiemu celowe wstrzymanie dostaw rosyjskiej ropy poprzez rurociąg Przyjaźń, co ma mieć związek z wyborami na Węgrzech. Rurociąg w pobliżu stacji kompresorowej w Brodach na Ukrainie został zniszczony podczas rosyjskiego nalotu pod koniec stycznia. Premier, powołując się na źródła wywiadowcze, utrzymuje, że mógłby podjąć już normalną pracę.

Jedyna znajdująca się na terytorium Słowacji rafineria ropy - Slovnaft, której właścicielem jest węgierski MOL, nie otrzymuje surowca od końca stycznia tego roku. Pracuje dzięki uwolnieniu przez rząd rezerw strategicznych. Rząd ogłosił stan wyjątkowy w sektorze naftowym.

W wyniku rosyjskich ataków rakietowo-dronowych Kijów zmaga się z brakiem prądu, ciepła w mieszkaniach i wody. Szczególnie cierpią mieszkańcy dzielnic na lewym brzegu rzeki Dniepr, w których domach energii elektrycznej nie ma już od ponad miesiąca.

Kijów bez prądu Źródło: MAXYM MARUSENKO/PAP/EPA

Trochę lepsza sytuacja panuje na prawym brzegu Dniepru - tam prąd bywa częściej i kaloryfery są bardzo słabo, lecz jednak podgrzewane. W domach brakuje jednak ciepłej wody.

