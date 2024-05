Premier Słowacji Robert Fico został postrzelony i przewieziony do szpitala. W mediach pojawiły się dwa nagrania tuż po zamachu, do którego doszło w mieście Handlova. Na jednym widać Fico, którego ochroniarze ciągną do jego limuzyny. Na drugim - funkcjonariuszy, którzy obezwładnili napastnika.