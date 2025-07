Tak wyglądały pierwsze kroki astronautów poza kapsułą

Sławosz Uznański-Wiśniewski opuścił kapsułę Dragon Źródło: AxiomSpace

Kapsuła Dragon Grace z załogą misji Ax-4 - zgodnie z planem - wodowała w Pacyfiku u wybrzeży Kalifornii we wtorek około godziny 11.30 czasu polskiego. Ekipy ratownicze wyłowiły z wody kapsułę z czworgiem astronautów, a następnie dostarczyły ją na pokład statku służącego do odzyskiwania Dragonów, MV Shannon, należącego do SpaceX.

Potem właz kapsuły został otwarty i astronauci wyszli na podkład.

Sławosz Uznański-Wiśniewski opuścił kapsułę Dragon Źródło: Axiom Space