Cztery miesiące później, w lipcu 2018 roku, 44-letnia wówczas Dawn Sturgess zmarła w wyniku kontaktu z tym środkiem. Jak podał Independent, partner kobiety Charlie Rowley nieświadomie podarował jej podrobiony flakon perfum, który - według policji - służył agentom rosyjskiego wywiadu do przemycania trucizny do Wielkiej Brytanii. Tymczasem Rosja wielokrotnie odrzucała brytyjskie oskarżenia związane z tymi sprawami.

Skripal zabrał głos

To właśnie w ramach śledztwa dotyczącego śmierci Sturgess w poniedziałek Skripal złożył jako świadek oświadczenie. Odczytał je prawnik Andrew O'Connor.

Jest to pierwszy raz, gdy były Skripal zabrał publicznie głos w sprawie - zauważyła agencja Reuters.

"To miałem na myśli, kiedy powiedziałem, że 'służby specjalne w Rosji nie zrobią nic bez zgody Putina'. To, że (Putin - przyp. red.) zlecił atak, jest moją prywatną opinią, opartą na moich wieloletnich doświadczeniach i mojej analizie ciągłej degradacji Rosji. Nie mam konkretnych dowodów na to" - zastrzegł.