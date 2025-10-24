Logo strona główna
Świat

Władimir Putin bagatelizuje znaczenie sankcji USA, Donald Trump odpowiada

Władimir Putin
USA ogłosiły sankcje na Rosnieft i Łukoil. Relacja Marcina Wrony
Źródło: TVN24
- Cieszę się, że on tak myśli - ocenił prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, pytany o reakcję rosyjskiego przywódcy Władimira Putina na wprowadzenie przez USA sankcji na koncerny naftowe Łukoil i Rosnieft.
Kluczowe fakty:
  • W środę amerykański resort finansów ogłosił nałożenie sankcji na rosyjskie koncerny naftowe Rosnieft i Łukoil oraz ich spółki zależne.
  • To pierwsze sankcje przeciwko rosyjskim firmom za drugiej kadencji Donalda Trumpa.
  • Restrykcje odcinają rosyjskich gigantów od amerykańskiej technologii oraz narażają firmy prowadzące z nimi interesy na sankcje wtórne.

Donald Trump, w czwartkowej rozmowie z dziennikarzami w Białym Domu, został zapytany o reakcję Władimira Putina, który stwierdził, że sankcje USA, nałożone na koncerny Łukoil i Rosnieft, nie wpłyną znacząco na rosyjską gospodarkę.

- Cieszę się, że on tak myśli. To dobrze. Dam wam znać o tym za sześć miesięcy, w porządku? Zobaczymy. Zobaczymy, jak to się potoczy - odpowiedział Trump.

Pierwsza taka decyzja administracji Trumpa. "Poważny cios"
BIZNES

Wcześniej rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt oceniła, że skutki sankcji na Rosnieft i Łukoil będą bolesne.

- Widziałam doniesienia z Chin, że ograniczają zakupy ropy z Rosji. Wiemy, że Indie zrobiły to samo na prośbę prezydenta. Prezydent również naciskał na kraje europejskie, naszych sojuszników, aby także zaprzestały zakupów rosyjskiej ropy. Więc mamy do czynienia z pełną presją i spodziewamy się, że te sankcje przyniosą Rosji szkody - powiedziała.

Amerykański resort finansów ogłosił nałożenie sankcji w środę. To pierwsze sankcje przeciwko rosyjskim firmom za drugiej kadencji Donalda Trumpa. "Nadszedł czas, aby powstrzymać zabijanie i natychmiast wprowadzić zawieszenie broni" - oznajmił w oświadczeniu minister finansów Scott Bessent.

USA nakładają sankcje na Rosję
Reakcja na Kremlu

Choć zadane Trumpowi pytanie sugerowało, że Putin całkowicie zbagatelizował znaczenie sankcji przeciwko dwóm największym koncernom naftowym, w rzeczywistości rosyjski przywódca przyznał, że są one "poważne dla Rosji i że można się spodziewać pewnych strat". Dodał jednak, że nie wpłyną znacząco na gospodarczy dobrobyt kraju.

Putin uznał też restrykcje za "nieprzyjazny gest" i "próbę wywarcia presji na Rosję". - Żaden szanujący się naród nigdy nie robi niczego pod presją - dodał. Ocenił też, że ruch administracji Trumpa przełoży się na wyższe ceny paliw na amerykańskich stacjach.

Decyzja firm w Chinach

Jak podała w czwartek agencja Reutera, powołując się na swoje źródła, w reakcji na sankcje zakup rosyjskiej ropy naftowej wstrzymało szereg państwowych firm w Chinach - w tym PetroChina, Sinopec, CNOOC i Zhenhua Oil - "przynajmniej w perspektywie krótkoterminowej" z obawy przed sankcjami.

Ruch ten zbiegł się w czasie z zapowiedziami rafinerii w Indiach, które są największym na świecie odbiorcą rosyjskiej ropy transportowanej z morza. One również zamierzają gwałtownie ograniczyć import z Rosji, by dostosować się do amerykańskich obostrzeń.

Autorka/Autor: tas/kab

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ALEXANDER KAZAKOV/SPUTNIK/ POOL

