"Zaledwie kilka metrów" od szefa WHO. Izrael ostrzelał lotnisko w Jemenie

W trakcie czwartkowego nalotu Izraela na lotnisko w Sanie pociski uderzyły "metry" od odwiedzającego Jemen szefa Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Tedros Adhanom Ghebreyesus napisał w mediach społecznościowych, że on i jego współpracownicy są bezpieczni.

Rebelianci Huti poinformowali w czwartek, że Izrael ostrzelał cele w Sanie i porcie Al-Hudajda w Jemenie . Reuters przypomniał z kolei, że przez ostatnie dni Huti ostrzeliwali Izrael. Izraelska armia przekazała, że poza wojskową infrastrukturą Huti w Sanie i Al-Hudajdzie zaatakowała również cele w innych portach oraz obiekty energetyczne. W ostatnich dniach jemeńskie cele ostrzeliwała również armia amerykańska. W środę premier Izraela Beniamin Netanjahu oświadczył, że "także Huti odbiorą tę samą lekcję co Hamas, Hezbollah i reżim Asada".

Na ostrzelanym lotnisku był szef WHO

Ostrzał celów w Sanie rozpoczął się, gdy Tedros Adhanom Ghebreyesus z WHO miał wejść na pokład samolotu. "Wieża kontroli lotów, poczekalnia odlotów - zaledwie kilka metrów od miejsca, w którym się znajdowaliśmy - i pas startowy zostały uszkodzone" - napisał Ghebreyesus mediach społecznościowych, dodając, że on i jego współpracownicy z WHO są bezpieczni.