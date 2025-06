Dreamliner musiał zawrócić po około godzinie lotu

Boeing 787-8 Dreamliner linii Air India na nagraniu archiwalnym Źródło: Reuters

Boeing 787-8 Dreamliner linii Air India lecący z Hongkongu do Delhi zawrócił w poniedziałek po około godzinie lotu w związku z podejrzeniem usterki technicznej - poinformowały służby lotniska. Maszyna bezpiecznie wróciła do Hongkongu.

Służby lotniska przekazały, że Dreamliner indyjskiego przewoźnika przechodzi obecnie niezbędne kontrole.

Samolot AI315 "zawrócił do Hongkongu krótko po starcie z powodów technicznych. Samolot wylądował bezpiecznie i jest poddawany kontrolom w ramach zachowania środków ostrożności" - poinformowały linie Air India w oświadczeniu.

Katastrofa samolotu w Indiach

Do przerwania lotu doszło kilka dni po tym, jak inny Dreamliner linii Air India, lecący z Ahmadabadu w zachodnich Indiach do Londynu, rozbił się tuż po starcie. Na pokładzie maszyny, która spadła na gęsto zabudowany teren, były 242 osoby, z których tylko jedna przeżyła. Łącznie w katastrofie zginęło co najmniej 279 osób.

Samolot Boeing 787 Dreamliner rozbił się w pobliżu lotniska w Ahmadabadzie około godziny 14 czasu lokalnego (godzina 10 w Polsce). Samolot uderzył między innymi w hostel dla lekarzy. Linie lotnicze Air India poinformowały, że na pokładzie znajdowało się 169 obywateli Indii, 53 obywateli Wielkiej Brytanii, siedmiu obywateli Portugalii i jeden Kanadyjczyk. Reuters podał, że wśród pasażerów było 11 dzieci.

Boeing 787 Dreamliner. Co to za maszyna?

Boeing 787 Dreamliner to jeden z najnowocześniejszych samolotów na świecie. To szerokokadłubowa maszyna przeznaczona do wykonywania lotów długodystansowych, swój pierwszy lot odbyła w 2009 roku, a dwa lata później weszła do służby. Jedną z pierwszych linii, które zaczęły nim latać, jest polski PLL LOT - od 2012 roku. Dziś latają nimi linie lotnicze z całego świata, wyprodukowanych zostało już ponad 1,1 tysiąca Dreamlinerów.

Dreamliner zasłynął przede wszystkim za sprawą konstrukcji - w ponad 50 procentach jest zmontowany z materiałów kompozytowych - i wprowadzenia wielu nowatorskich technologii. Docenia się m.in. jego jakość wykonania i komfort podróży.

