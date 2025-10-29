Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Rumuńskie ministerstwo: USA poinformowały sojuszników w NATO o redukcji liczebności wojsk w Europie

Ćwiczenia w bazie lotniczej Mihail Kogalniceanu pod Konstancą nad Morzem Czarnym
Trump o redukcji liczby żołnierzy w Europie: nie przedstawiono mi takiej propozycji
Źródło: TVN24
Stany Zjednoczone poinformowały Rumunię i inne państwa NATO, że postanowiły zredukować liczebność amerykańskich wojsk w Europie - przekazało ministerstwo obrony w Bukareszcie. Dodało, że w Rumunii pozostanie około tysiąca żołnierzy USA.

Redukcja ma objąć między innymi amerykańskich żołnierzy z bazy lotniczej Mihail Kogalniceanu pod Konstancą nad Morzem Czarnym - poinformował resort.

Dodał, że decyzja była oczekiwana, ponieważ Rumunia utrzymuje stały kontakt ze swoim amerykańskim partnerem strategicznym.

Rumuńskie ministerstwo obrony przekazało, że "zmiana liczebności sił zbrojnych USA jest efektem nowych priorytetów administracji prezydenckiej, ogłoszonych w lutym", zaś "decyzja uwzględnia również fakt, że NATO skonsolidowało swoją obecność i działania na wschodniej flance, co pozwala Stanom Zjednoczonym na dostosowanie swojej postawy militarnej w regionie".

"Decyzja Stanów Zjednoczonych ma na celu wstrzymanie rotacji w Europie brygady, która miała oddziały w kilku państwach NATO - czytamy w komunikacie.

Jak dodał resort, na terytorium kraju pozostanie około 1000 amerykańskich żołnierzy, którzy będą przyczyniać się do odstraszania wszelkich zagrożeń" oraz nadal "stanowić będą gwarancję zaangażowania USA w bezpieczeństwo regionalne".

Ćwiczenia w bazie lotniczej Mihail Kogalniceanu pod Konstancą nad Morzem Czarnym
Ćwiczenia w bazie lotniczej Mihail Kogalniceanu pod Konstancą nad Morzem Czarnym
Źródło: Kemarvo Smith/U.S. Army

Trump: amerykańscy żołnierze zostaną w Polsce

Na początku kwietnia stacja NBC News donosiła - powołując się na swoich informatorów - że wysocy rangą urzędnicy Pentagonu debatują nad przyszłością 20 tysięcy żołnierzy i personelu wspomagającego armię, którzy od 2022 roku stacjonują w Europie Środkowo-Wschodniej. NBC News informowała, że dyskusje dotyczą redukcji amerykańskich wojsk stacjonujących w Rumunii i Polsce, jednak "liczby są nadal omawiane". 

We wrześniu prezydent Donald Trump podczas spotkania w Gabinecie Owalnym z Karolem Nawrockim zadeklarował, że amerykańscy żołnierze pozostaną w Polsce. Dodał, że jeśli Polska będzie chciała, to Stany Zjednoczone "rozmieszczą ich więcej". Podkreślił też, "bardzo szczególne" relacje Polski i USA. - Nigdy nawet nie myśleliśmy (o wycofaniu wojsk z Polski) - przekonywał Trump.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Trump: amerykańscy żołnierze zostaną w Polsce

Trump: amerykańscy żołnierze zostaną w Polsce

Polska
Szef MON: jesteśmy gotowi przyjąć więcej amerykańskich żołnierzy

Szef MON: jesteśmy gotowi przyjąć więcej amerykańskich żołnierzy

Polska

Autorka/Autor: js/kg

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Kemarvo Smith/U.S. Army

Udostępnij:
TAGI:
RumuniaUSA
Czytaj także:
Policja szuka informacji o uczestnikach bójki na Marszałkowskiej
Ciężko ranny mężczyzna po bójce w centrum. Policja szuka sprawców
WARSZAWA
Zatrzymany mężczyzna
Był poszukiwany, nielegalnie przebywał w Polsce i jeszcze kradł
WARSZAWA
imageTitle
Tragedia w trakcie meczu. "Szok"
EUROSPORT
Prezydent USA Donald Trump przemówił do żołnierzy na lotniskowcu USS George Washington
Trump: wyślemy do miast coś więcej niż Gwardię Narodową
Świat
shutterstock_2417760359
Erotyka wchodzi do AI. "Monetyzacja samotności"
Maja Piotrowska
Donald Trump w Korei Południowej
Donald Trump dostał replikę złotej korony
Paulina Borowska
Siły USA przeprowadziły trzy kolejne ataki na łodzie
"Zabili więcej Amerykanów niż Al-Kaida". Kolejne uderzenie
Świat
1 godz 7 min
Kaczyński
"To jest bomba, która wybuchła w rękach PiS i prezesa Kaczyńskiego"
Podcast polityczny
Aleksandra Żebrowska relacjonuje pobyt rodziny na Jamajce w czasie huraganu Melissa
Żebrowscy na Jamajce. Są nowe wiadomości
Świat
CPK
Afera z działką pod CPK. Co wiemy do tej pory i znaki zapytania
Polska
BISKUP-BISKUPI-shutterstock_1564664017
Nowe przepisy dla polskich biskupów
Polska
Elewacja katedry po pracach
Ozdobna elewacja wyjątkowej katedry po remoncie
WARSZAWA
Black River, Jamajka, huragan Melissa (29.10.2025)
Całe regiony odcięte od świata, ulicami "dosłownie płyną rzeki"
METEO
cpk3
Szef KOWR o sprzedaży działki pod CPK: to były godziny, minuty, a może nawet sekundy tych działań
BIZNES
imageTitle
Polki się zabawiły. Rywalki w wielkim kryzysie
EUROSPORT
Centralne Biuro Antykorupcyjne (zdjęcie ilustracyjne)
CBA zatrzymało byłego wiceministra z rządu PiS. Usłyszał zarzuty
Katowice
Ewakuacje na Kubie
Drugie uderzenie Melissy. Ewakuowano ponad 700 tysięcy ludzi
METEO
imageTitle
Nagle upadła. "Modlę się o nią"
EUROSPORT
KAMILEK
Instytucje nie zawiniły w sprawie śmierci Kamilka? Rozpatrzy to dzisiaj sąd
Kielce
W ramach programu Mieszkanie plus są budowane już dwa osiedla - w Białej Podlaskiej oraz w Jarocinie.
Ogromny wzrost liczby takich kredytów. Najwięcej w historii
BIZNES
Jamajka
Jak wygląda sytuacja na Jamajce? Kamera na żywo
METEO
imageTitle
Bohater najdłuższego tenisowego meczu w historii zakończył karierę
EUROSPORT
Polskie myśliwce przechwyciły samolot Ił-20
Polskie MiG-i przechwyciły Rosjan nad Bałtykiem
Polska
Zbigniew Ziobro
Wniosek o areszt dla Ziobry. "Jest obawa ucieczki"
Polska
ziobro pap
Jak i kiedy uchylą immunitet Ziobry? Szef komisji wyjaśnia
Polska
imageTitle
Liczby z kosmosu. Tak się przechodzi do historii
EUROSPORT
Akcja służb w Rio de Janeiro
Najkrwawsza operacja służb w historii Rio de Janeiro
Świat
wypadek w sali zabaw w Lublinie
11-latka złamała kręgosłup w sali zabaw. Oświadczenie właścicieli obiektu
Lublin
Płock rafineria PKN Orlen
Krajowy gigant rośnie dzięki ukraińskim nalotom na Rosję
BIZNES
Test północnokoreańskich pocisków na dzień przed wizytą Donalda Trumpa w Azji
Trump chciał się z nim spotkać, Kim Dzong Un odpalił rakiety
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica