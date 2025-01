Skrajnie wychudzeni górnicy, rzędy ciał owiniętych folią. "My już jesteśmy martwi"

Od kilku miesięcy w nieczynnej kopalni złota Stilfontein w RPA przebywają setki górników, którzy dostali się do niej nielegalnie, licząc na znalezienie resztek cennego kruszcu. W listopadzie wszystkie wyjścia z kopalni obstawiła policja, zatrzymująca każdego, kto wychodził z kopalni. Funkcjonariusze odcięli również możliwość dostarczania pod ziemię jedzenia i wody, by zmusić górników do wyjścia, przypomina BBC. W rezultacie górnicy obawiający się zatrzymania zostali uwięzieni pod ziemią, obecnie zaś wielu z nich może już być zbyt słabych, by się samemu wydostać.