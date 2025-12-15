Logo strona główna
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Świat

"Pięć celów" przed zawieszeniem broni w Ukrainie

Wołodymyr Zełenski i Friedrich Merz
Merz: mamy pięć celów, co do których jesteśmy zgodni między Ukrainą, USA i Europą
Źródło: Reuters/TVN24
Czujemy, że nasi partnerzy słyszą Ukrainę, są gotowi nam pomóc, szukać rozwiązań, które mogą doprowadzić do sprawiedliwego pokoju - oświadczył w poniedziałek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Kanclerz Niemiec Friedrich Merz wymienił pięć celów, co do których zgodne mają być Ukraina, USA i Europa.

Wołodymyr Zełenski podczas konferencji prasowej w Berlinie po spotkaniu z kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem powiedział, że ostatnie dni negocjacji w sprawie pokoju w Ukrainie "są bardzo ważne" i "udaje się czynić postępy". Podkreślił, że dla jego państwa bardzo istotne są gwarancje bezpieczeństwa.

- Czujemy, że nasi partnerzy słyszą Ukrainę, są gotowi nam pomóc szukać rozwiązań, które mogą doprowadzić do sprawiedliwego pokoju i zagwarantowanego bezpieczeństwa - podkreślił.

Wołodymyr Zełenski i Friedrich Merz
Wołodymyr Zełenski i Friedrich Merz
Źródło: PAP/EPA/CLEMENS BILAN

Przypomniał, że podczas jego wizyty w Niemczech doszło do rozmów strony ukraińskiej z wysłannikami prezydenta USA Donalda Trumpa - Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem. Zapowiedział, że jeszcze w poniedziałek ukraińska delegacja będzie kontynuowała rozmowy z przedstawicielami USA.

Tusk przed rozmowami z Zełenskim: dokument jest przygotowany

Tusk przed rozmowami z Zełenskim: dokument jest przygotowany

Polska
Seria rozmów Zełenskiego. Spotka się z Tuskiem

Seria rozmów Zełenskiego. Spotka się z Tuskiem

Merz o pięciu celach

Friedrich Merz powiedział o "pięciu celach", co do których zgodne są Europa, Ukraina i Stany Zjednoczone. Pierwszy z nich to zawieszenie broni w Ukrainie, które "będzie szanować suwerenność Ukrainy".

Jako drugi cel niemiecki kanclerz wymienił powiązanie wstrzymania walk z "gwarancjami" ze strony USA i Europy. - Po trzecie, zawieszenie broni wypracowujemy razem z Ukrainą, Europejczykami i Amerykanami - dodał.

Wołodymyr Zełenski i Friedrich Merz
Wołodymyr Zełenski i Friedrich Merz
Źródło: PAP/EPA/CLEMENS BILAN

- Po czwarte, zawieszenie broni jednocześnie nie może wpływać na jedność w NATO. Musi jeszcze bardziej zbliżyć nas tu w Europie - wskazał.

Przy piątym celu Merz wskazał, że wypracowane porozumienie musi zachować dla Kijowa perspektywę wejścia do Unii Europejskiej i "zapewnić odbudowę Ukrainy".

"Bolesna kwestia terytorium"

W kontekście powojennych gwarancji bezpieczeństwa Merz powiedział, że to, co amerykańska strona "położyła na stole" podczas rozmów w Berlinie w niedzielę i poniedziałek, "w zakresie prawnym i materialnym jest naprawdę godne rozważenia".

- Porozumienie co do terytoriów pozostaje pytaniem - zaznaczył szef niemieckiego rządu i uzupełnił, że tylko "ukraiński naród, prezydent USA, prezydent Ukrainy broniący swojej ziemi, mogą na nie odpowiedzieć". - Tylko Ukraina może decydować o ustępstwach terytorialnych - podkreślił Merz.

Zełenski wskazał, że "kwestia terytorium jest bolesna", a przed stronami jeszcze "bardzo długi, trudny dialog". - Mamy różne stanowiska z Rosją co do kwestii terytorium, to też trzeba rozumieć i absolutnie otwarcie o tym mówić. (...) Uważam, że strona amerykańska jako mediator będzie proponować różne kroki, aby znaleźć jakikolwiek konsensus. Ja bym bardzo chciał, żeby w tych kwestiach Stany Zjednoczone Ameryki kontynuowały format mediacji - dodał ukraiński prezydent.

Zełenski: kwestia terytoriów jest bolesna
Źródło: Reuters/TVN24

Zełenski: najwięcej na wojnie traci ten, kto ją rozpętuje

Merz zaznaczył, że Europa dąży do wywarcia większej presji na Rosję, aby "przestała grać na zwłokę". Przypomniał o tym, że w czwartek odbędzie się unijny szczyt i wyraził nadzieję, że uda się na nim "osiągnąć zgodę polityczną" co do przekazania zamrożonych rosyjskich aktywów Ukrainie.

Prezydent Zełenski pochwalił tę inicjatywę i powiedział, że pieniądze byłyby wykorzystane do obrony przed Rosją. - To jest bardzo słuszny sygnał dla Rosji, że wojnę trzeba kończyć, bo najwięcej na wojnie straci ten, kto ją sam rozpętuje - podkreślił.

Zełenski: ważny sygnał dla Rosji, że wojnę trzeba kończyć
Źródło: Reuters/TVN24

"Znaczący postęp" w Berlinie

Zełenski przybył do Berlina w niedzielę. Tego samego dnia odbyła się pierwsza tura rozmów z wysłannikami prezydenta USA, Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem. Negocjacje dotyczyły m.in. możliwego zawieszenia broni między Ukrainą a Rosją. W poniedziałek była druga runda spotkań prezydenta Ukrainy i ukraińskiej delegacji ze stroną amerykańską.

Na poniedziałkowy wieczór zaplanowany jest jeszcze szczyt Zełenskiego z europejskimi przywódcami i głowami państw, w tym z polskim premierem Donaldem Tuskiem.

Po kilku godzinach rokowań w niedzielę Witkoff oświadczył, że strony przeprowadziły pogłębione dyskusje dotyczące 20-punktowego planu pokojowego, kwestii gospodarczych oraz innych tematów i osiągnęły "znaczący postęp".

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: sz, mgk/lulu

Źródło: TVN24, PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/CLEMENS BILAN

Wołodymyr ZełenskiUkrainaBerlinNiemcyWojna w UkrainieFriedrich MerzUSARosjaPolityka zagraniczna USAKonflikty zbrojne Rosji
