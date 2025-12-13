Logo strona główna
Świat

Spotkanie jednak w poniedziałek? Nowe doniesienia w sprawie rozmów Witkoff-Zełenski

pap_20251202_1RA (1)
Rozmowy o Ukrainie. Media: nie będzie rozmów w Paryżu, Witkoff jest w Berlinie
Źródło: TVN24
Specjalny wysłannik USA Steve Witkoff oraz zięć amerykańskiego prezydenta Jared Kushner spotkają się z Wołodymyrem Zełenskim i europejskimi przywódcami w poniedziałek w Berlinie - podał w sobotę portal Axios, powołując się na źródła w Białym Domu.

"Oczekuje się, że doradcy prezydenta Trumpa Steve Witkoff i Jared Kushner spotkają się w poniedziałek w Berlinie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim oraz przywódcami Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii, aby spróbować osiągnąć porozumienie w sprawie amerykańskiego planu pokojowego dla Ukrainy" - donosi Axios, powołując się na dwóch urzędników Białego Domu.

Jared Kushner i Steve Witkoff
Jared Kushner i Steve Witkoff
Źródło: SPUTNIK POOL

W piątek dziennik "Wall Street Journal" donosił, że Witkoff spotka się z Zełenskim i europejskimi przywódcami w ten weekend. "To ważne spotkanie na tle starań Białego Domu o to, by przed końcem roku doszło do zawarcia porozumienia w sprawie wstrzymania walk na Ukrainie" - pisała gazeta.

Trump jest "bardzo sfrustrowany". "Nie chce więcej rozmów"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Trump jest "bardzo sfrustrowany". "Nie chce więcej rozmów"

Według "WSJ", Witkoff w rozmowach mają uczestniczyć prezydent Francji Emmanuel Macron, brytyjski premier Keir Starmer i kanclerz Niemiec Friedrich Merz oraz doradcy z ich krajów, zajmujący się sprawą Ukrainy - poinformowały źródła gazety.

"Decyzja o wysłaniu Witkoffa, który prowadzi z Rosjanami i Ukraińcami rozmowy na temat amerykańskiej propozycji planu pokojowego, uwydatnia nasilające się dążenie USA do zbliżenia stanowisk między Kijowem i Waszyngtonem w sprawie warunków planu pokojowego" - ocenia "WSJ".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Kawy słodzić już nie trzeba

Kawy słodzić już nie trzeba

Tatiana Serwetnyk
Kto ujawnił "nagrania Witkoffa"? Jest kilka scenariuszy

Kto ujawnił "nagrania Witkoffa"? Jest kilka scenariuszy

Monika Winiarska, Mikołaj Gątkiewicz

Wcześniej służby prasowe niemieckiego rządu podały, że kanclerz Friedrich Merz spotka się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w poniedziałek w Berlinie, a tematem rozmów będzie aktualny stan negocjacji pokojowych dotyczących Ukrainy. Do rozmów mają dołączyć przywódcy europejscy i przedstawiciele Unii Europejskiej i NATO.

Axios: nie będzie spotkania w sobotę

W czwartek pojawiły się informacje, że w sobotę w Paryżu oczekiwane jest spotkanie wysokich rangą przedstawicieli USA z reprezentantami: Ukrainy, Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii na temat amerykańskiego planu pokojowego.

Przedstawiciel Pałacu Elizejskiego powiedział w piątek portalowi Axios, że strona ukraińska "nie zawarła żadnego dealu w kwestiach terytorialnych". Komentował w ten sposób doniesienia mediów na temat utworzenia strefy zdemilitaryzowanej na terenach wciąż kontrolowanych przez Ukrainę, których domaga się Rosja.

"Jeśli nie poprzez negocjacje, to środkami militarnymi". Doradca Putina o spornym terytorium
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Jeśli nie poprzez negocjacje, to środkami militarnymi". Doradca Putina o spornym terytorium

Źródło w Pałacu Elizejskim mówi, że kraje europejskie, Ukraina i USA "wciąż starają się zbudować wspólną solidną bazę dla negocjacji". Kraje europejskie i Ukraina oczekują jasności w sprawie gwarancji bezpieczeństwa, jakie można byłoby zapewnić Ukrainie, jeszcze przed negocjacjami w kwestiach terytorialnych.

Przedstawiciel Pałacu Elizejskiego przyznał, że nie ma jeszcze wspólnego dokumentu, ale zapewnił, że wszystkie strony będą w najbliższych dniach kontynuowały rozmowy i spotkania.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
20 punktów Ukraińców. Zełenski: potrzebujemy gwarancji

20 punktów Ukraińców. Zełenski: potrzebujemy gwarancji

Europejscy liderzy po spotkaniu "koalicji chętnych": żadnych ustępstw

Europejscy liderzy po spotkaniu "koalicji chętnych": żadnych ustępstw

pc

TVN24 HD
Autorka/Autor: asty, momo/kab

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: SPUTNIK POOL

USAWojna w UkrainieSteve WitkoffWołodymyr Zełenski
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica