Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Media: nie będzie rozmów w Paryżu, Witkoff jest w Berlinie

pap_20250904_1BN (1)
Steve Witkoff i Jared Kushner spacerujący po centrum Moskwy przed rozmowami z Władimirem Putinem
Źródło: Reuters
Dziennik "Wall Street Journal" poinformował, że specjalny wysłannik USA Steve Witkoff spotka się w ten weekend z Wołodymyrem Zełenskim i europejskimi przywódcami w Berlinie. Wcześniej media informowały, że politycy mają rozmawiać w sobotę w Paryżu. Portal Axios, powołując się na przedstawiciela Pałacu Elizejskiego, przekazał, że do takiej spotkania nie dojdzie.

Specjalny wysłannik USA Steve Witkoff w ten weekend spotka się w Berlinie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i europejskimi przywódcami - poinformował w piątek dziennik "Wall Street Journal", powołując się na źródła. "To ważne spotkanie na tle starań Białego Domu o to, by przed końcem roku doszło do zawarcia porozumienia w sprawie wstrzymania walk na Ukrainie" - pisze gazeta.

Trump jest "bardzo sfrustrowany". "Nie chce więcej rozmów"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Trump jest "bardzo sfrustrowany". "Nie chce więcej rozmów"

Jak przekazał "WSJ", Witkoff ma spotkać się też z odpowiednikami z Francji, Wielkiej Brytanii i Niemiec w niedzielę i poniedziałek. W spotkaniu mają uczestniczyć też prezydent Francji Emmanuel Macron, brytyjski premier Keir Starmer i kanclerz Niemiec Friedrich Merz oraz doradcy z ich krajów, zajmujący się sprawą Ukrainy - poinformowały źródła gazety.

"Decyzja o wysłaniu Witkoffa, który prowadzi z Rosjanami i Ukraińcami rozmowy na temat amerykańskiej propozycji planu pokojowego, uwydatnia nasilające się dążenie USA do zbliżenia stanowisk między Kijowem i Waszyngtonem w sprawie warunków planu pokojowego" - ocenia "WSJ".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Kawy słodzić już nie trzeba

Kawy słodzić już nie trzeba

Tatiana Serwetnyk
Kto ujawnił "nagrania Witkoffa"? Jest kilka scenariuszy

Kto ujawnił "nagrania Witkoffa"? Jest kilka scenariuszy

Monika Winiarska, Mikołaj Gątkiewicz

Wcześniej służby prasowe niemieckiego rządu podały, że kanclerz Friedrich Merz spotka się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w poniedziałek w Berlinie, a tematem rozmów będzie aktualny stan negocjacji pokojowych dotyczących Ukrainy. Do rozmów mają dołączyć przywódcy europejscy i przedstawiciele Unii Europejskiej i NATO.

Axios: nie będzie spotkania w sobotę

W czwartek pojawiły się informacje, że w sobotę w Paryżu oczekiwane jest spotkanie wysokich rangą przedstawicieli USA z reprezentantami: Ukrainy, Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii na temat amerykańskiego planu pokojowego.

Przedstawiciel Pałacu Elizejskiego powiedział w piątek portalowi Axios, że strona ukraińska "nie zawarła żadnego dealu w kwestiach terytorialnych". Komentował w ten sposób doniesienia mediów na temat utworzenia strefy zdemilitaryzowanej na terenach wciąż kontrolowanych przez Ukrainę, których domaga się Rosja.

"Jeśli nie poprzez negocjacje, to środkami militarnymi". Doradca Putina o spornym terytorium
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Jeśli nie poprzez negocjacje, to środkami militarnymi". Doradca Putina o spornym terytorium

Źródło w Pałacu Elizejskim mówi, że kraje europejskie, Ukraina i USA "wciąż starają się zbudować wspólną solidną bazę dla negocjacji". Kraje europejskie i Ukraina oczekują jasności w sprawie gwarancji bezpieczeństwa, jakie można byłoby zapewnić Ukrainie, jeszcze przed negocjacjami w kwestiach terytorialnych.

Przedstawiciel Pałacu Elizejskiego przyznał, że nie ma jeszcze wspólnego dokumentu, ale zapewnił, że wszystkie strony będą w najbliższych dniach kontynuowały rozmowy i spotkania.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
20 punktów Ukraińców. Zełenski: potrzebujemy gwarancji

20 punktów Ukraińców. Zełenski: potrzebujemy gwarancji

Europejscy liderzy po spotkaniu "koalicji chętnych": żadnych ustępstw

Europejscy liderzy po spotkaniu "koalicji chętnych": żadnych ustępstw

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty/kab

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: CHRISTOPHE PETIT TESSON/PAP/EPA

Udostępnij:
TAGI:
USAWojna w UkrainieSteve WitkoffWołodymyr Zełenski
Czytaj także:
imageTitle
Kiedy i o której godzinie sobotni konkurs Pucharu Świata w Klingenthal?
Najnowsze
Mgła w Polsce
Alarmy IMGW. Trudne warunki o poranku
METEO
shutterstock_2458828183
Przewrót w ortografii od 2026. Wiesz, co się zmieni? QUIZ
Quizy
shutterstock_25431553
Będzie chaos czy haos? Największa reforma od 90 lat
Marta Irzyk
Zbigniew Ziobro
Azyl dla Ziobry? Żurek nie wyklucza zaskarżenia
Świat
24 min
pc
Dawali z siebie wszystko, aż nic nie zostało. "To nadal tabu"
TVN24+ Originals
Podstawowym objawem fibromialgii jest ból niemal całego ciała
Objawy miała już jako nastolatka. Diagnozę dostała w wieku 74 lat
Zuzanna Kuffel
W siedzibie Prawa i Sprawiedliwości odbyło się spotkanie prezydium komitetu politycznego PiS
Spotkanie PiS-u, podkop pod granicą, CPK z nową nazwą
To warto wiedzieć
Deszcz ze śniegiem
Miejscami może padać deszcz ze śniegiem
METEO
imageTitle
Francuzki nie obronią tytułu. Oto finalistki mistrzostw świata
EUROSPORT
Król Karol III
Król Karol III podzielił się "dobrą nowiną"
Świat
imageTitle
Stoch odetchnął w Klingenthalu. "Jest mały krok do przodu"
EUROSPORT
imageTitle
Rosjanie chcą wrócić do rywalizacji w kolejnej dyscyplinie
EUROSPORT
12 2000 bez kitu gosc-0003
Braun groził ministrowi "wieszaniem". Poseł Konfederacji: to zapowiedź rozliczeń
Polska
imageTitle
Polacy na podium Pucharu Świata. Amerykanin z rekordem toru
EUROSPORT
Służby ze stanu Waszyngton uratowały mężczyznę z dachu samochodu
Ratowali mieszkańców helikopterami ze strychów i dachów samochodów
METEO
imageTitle
Żyła optymistą przed konkursem. "Będzie ogień"
EUROSPORT
Szlachetna Paczka
Zgłosili się darczyńcy dla wszystkich rodzin
Polska
shutterstock_2117281391
90 milionów do wygrania w Eurojackpot
BIZNES
W hiszpańskiej Galicji fale dochodziły do siedmiu metrów
Groźna pogoda w Hiszpanii. Fale mogą mieć nawet siedem metrów
METEO
Fakty po Faktach
Czy należy przywrócić pobór? Generałowie są zgodni
Polska
imageTitle
Polacy w komplecie przeszli kwalifikacje. Żyła najlepszy
EUROSPORT
Szymon Hołownia
Polityczna przyszłość Hołowni. "Szkoda, żeby się marnował"
Polska
W warszawskim zoo na świat przyszło pięć kangurów rudych
Gdy wpełzają do torby, mają wielkość fasolki. W zoo na świat przyszło pięć kangurów
WARSZAWA
Nowy smogowóz straży miejskiej
Auto jak laboratorium. Elektryczny smogowóz wyruszył w teren
WARSZAWA
imageTitle
Kwalifikacje do sobotniego konkursu w Klingenthalu (ZAPIS RELACJI)
EUROSPORT
Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak (Skoda Fabia Rally2) na odcinku specjalnym Karowa podczas samochodowego Rajdu Barbórka w Warszawie (2021)
Rajdowcy wracają na Karową
WARSZAWA
Centrum Medyczne Esculap w Bielsku-Białej
Na porodówce nie było ginekologa, Anna nie żyje. Wojewoda wykreślił szpital z rejestru
Małgorzata Goślińska
Jarosław Kaczyński po zakończeniu prezydium komitetu politycznego PiS
Skończyło się prezydium PiS. Kaczyński "będzie chciał zakończyć tę dyskusję"
Polska
Kreml
Przełom w sprawie zamrożonych rosyjskich aktywów
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica