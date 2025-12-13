Media: nie będzie rozmów w Paryżu, Witkoff jest w Berlinie

Steve Witkoff i Jared Kushner spacerujący po centrum Moskwy przed rozmowami z Władimirem Putinem Źródło: Reuters

Specjalny wysłannik USA Steve Witkoff w ten weekend spotka się w Berlinie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i europejskimi przywódcami - poinformował w piątek dziennik "Wall Street Journal", powołując się na źródła. "To ważne spotkanie na tle starań Białego Domu o to, by przed końcem roku doszło do zawarcia porozumienia w sprawie wstrzymania walk na Ukrainie" - pisze gazeta.

Jak przekazał "WSJ", Witkoff ma spotkać się też z odpowiednikami z Francji, Wielkiej Brytanii i Niemiec w niedzielę i poniedziałek. W spotkaniu mają uczestniczyć też prezydent Francji Emmanuel Macron, brytyjski premier Keir Starmer i kanclerz Niemiec Friedrich Merz oraz doradcy z ich krajów, zajmujący się sprawą Ukrainy - poinformowały źródła gazety.

"Decyzja o wysłaniu Witkoffa, który prowadzi z Rosjanami i Ukraińcami rozmowy na temat amerykańskiej propozycji planu pokojowego, uwydatnia nasilające się dążenie USA do zbliżenia stanowisk między Kijowem i Waszyngtonem w sprawie warunków planu pokojowego" - ocenia "WSJ".

Wcześniej służby prasowe niemieckiego rządu podały, że kanclerz Friedrich Merz spotka się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w poniedziałek w Berlinie, a tematem rozmów będzie aktualny stan negocjacji pokojowych dotyczących Ukrainy. Do rozmów mają dołączyć przywódcy europejscy i przedstawiciele Unii Europejskiej i NATO.

Axios: nie będzie spotkania w sobotę

W czwartek pojawiły się informacje, że w sobotę w Paryżu oczekiwane jest spotkanie wysokich rangą przedstawicieli USA z reprezentantami: Ukrainy, Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii na temat amerykańskiego planu pokojowego.

Przedstawiciel Pałacu Elizejskiego powiedział w piątek portalowi Axios, że strona ukraińska "nie zawarła żadnego dealu w kwestiach terytorialnych". Komentował w ten sposób doniesienia mediów na temat utworzenia strefy zdemilitaryzowanej na terenach wciąż kontrolowanych przez Ukrainę, których domaga się Rosja.

Źródło w Pałacu Elizejskim mówi, że kraje europejskie, Ukraina i USA "wciąż starają się zbudować wspólną solidną bazę dla negocjacji". Kraje europejskie i Ukraina oczekują jasności w sprawie gwarancji bezpieczeństwa, jakie można byłoby zapewnić Ukrainie, jeszcze przed negocjacjami w kwestiach terytorialnych.

Przedstawiciel Pałacu Elizejskiego przyznał, że nie ma jeszcze wspólnego dokumentu, ale zapewnił, że wszystkie strony będą w najbliższych dniach kontynuowały rozmowy i spotkania.

