Rosyjskie media niezależne: większość Rosjan za zakończeniem wojny

Odsetek zwolenników pokoju podwoił się w ciągu sześciu miesięcy - napisał portal Meduza, który dotarł do najnowszego badania przeprowadzonego przez Federalną Służbę Ochrony. Takie badania są zlecane przez Kreml i przeznaczone wyłącznie do użytku wewnętrznego.

Spadek poparcia dla wojny w Ukrainie

Pytania o gotowość rosyjskich władz do negocjacji z Ukrainą

Źródła Meduzy zbliżone do Kremla twierdzą natomiast, że same władze nie bardzo wierzą, że w najbliższym czasie w Rosji dojdzie do powszechnych protestów antywojennych. Źródła przyznają jednak, że "w tej chwili najlepiej nie podgrzewać sytuacji i niepotrzebnie nie drażnić ludzi". Państwowe media otrzymały już zalecenia, by "nie uwypuklać kwestii wojny" i skupić się na "bardziej pozytywnym przekazie".