Świat

"Nieodpowiedzialne zachowanie". Kolejny kraj wezwał ambasadora Rosji

Oslo, Norway. September 2021. The outdoor view of the Foreign affairs ministry of Norway building in the city center
Bosacki: rosyjskie drony celowo naruszyły Polską integralność terytorialną
Źródło: TVN24
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Norwegii wezwało ambasadora Rosji Nikołaja Korczunowa w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej, do którego doszło w zeszłym tygodniu. Norwegia uznała rosyjskie działania za "niedopuszczalne".

Rosyjskiemu ambasadorowi przekazano, że naruszenia, do których doszło w nocy z 9 na 10 października, stanowią "nieodpowiedzialne zachowanie ze strony Rosji". Oslo zapewniło przy tym, że Warszawa może liczyć na pełne poparcie ze strony Norwegii.

Stanowisko Norwegii przekazał ambasadorowi Nikołajowi Korczunowowi kierownik sekcji polityki bezpieczeństwa MSZ Jon Elvedal Fredriksen.

Gmach Ministerstwa Spraw Zagranicznych Norwegii
Gmach Ministerstwa Spraw Zagranicznych Norwegii
Źródło: Shutterstock

Kolejny kraj wzywa rosyjskiego dyplomatę

Na naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony zareagowały również inne europejskie stolice. W zeszłym tygodniu z tego powodu wezwani zostali ambasadorowie Rosji między innymi w Helsinkach, Sztokholmie, Madrycie, Berlinie i Pradze.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Rosyjscy dyplomaci "na dywanikach" w kilku krajach

Rosyjscy dyplomaci "na dywanikach" w kilku krajach

Głos z Watykanu. "Jesteśmy na krawędzi przepaści"

Głos z Watykanu. "Jesteśmy na krawędzi przepaści"

Polska
Autorka/Autor: js/lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Norwegia Rosja Polska
