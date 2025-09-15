"Nieodpowiedzialne zachowanie". Kolejny kraj wezwał ambasadora Rosji

Bosacki: rosyjskie drony celowo naruszyły Polską integralność terytorialną Źródło: TVN24

Rosyjskiemu ambasadorowi przekazano, że naruszenia, do których doszło w nocy z 9 na 10 października, stanowią "nieodpowiedzialne zachowanie ze strony Rosji". Oslo zapewniło przy tym, że Warszawa może liczyć na pełne poparcie ze strony Norwegii.

Stanowisko Norwegii przekazał ambasadorowi Nikołajowi Korczunowowi kierownik sekcji polityki bezpieczeństwa MSZ Jon Elvedal Fredriksen.

Gmach Ministerstwa Spraw Zagranicznych Norwegii Źródło: Shutterstock

Kolejny kraj wzywa rosyjskiego dyplomatę

Na naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony zareagowały również inne europejskie stolice. W zeszłym tygodniu z tego powodu wezwani zostali ambasadorowie Rosji między innymi w Helsinkach, Sztokholmie, Madrycie, Berlinie i Pradze.

