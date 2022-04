Ukraiński sztab: Rosjanie szturmują Mariupol. Kułeba o "czerwonej linii"

Przymusowa mobilizacja

Z powodu niedostatku zasobów ludzkich strona rosyjska próbuje włączyć do działań zbrojnych mieszańców okupowanych terytoriów, na przykład w mieście Izium w obwodzie charkowskim przystąpiono do przymusowej mobilizacji.

Dmytro Kułeba o sytuacji w Mariupolu i kontaktach z rosyjskimi dyplomatami

Dmytro Kułeba o ewentualnej wizycie Joe Bidena

- Spotkanie obu prezydentów [USA i Ukrainy, Joe Bidena i Wołodymyra Zełenskiego - przyp. red.] mogłoby utorować drogę do nowych dostaw (...) broni USA na Ukrainę oraz do dyskusji na temat ewentualnego politycznego rozwiązania obecnego konfliktu - dodał. W piątek rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki powiedziała, że Biały Dom nie przygotowuje się do wizyty Bidena na Ukrainie, ale rozważa wizytę w Kijowie wysokiego rangą urzędnika administracji Stanów Zjednoczonych. Według amerykańskich mediów może to być szef Pentagonu Lloyd Austin lub szef dyplomacji Antony Blinken.